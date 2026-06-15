Río Babel 2026 publica sus horarios oficiales y el cartel, ya conocido en su mayor parte, cobra por fin una forma concreta. Del 3 al 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, tres jornadas con caracteres muy distintos entre sí: una apertura de vocación festiva, un sábado de rock y músicas del mundo, y un domingo que cierra el festival y el Orgullo de Madrid al mismo tiempo. La nueva incorporación al cartel es Orestes Gómez, percusionista y productor que fusiona la tradición afrocaribeña con electrónica, jazz e hip-hop, y que abre la jornada del domingo.

Viernes 3: la fiesta empieza con Amaia, La M.O.D.A. y Ultraligera

La jornada inaugural arranca con Bandalos Chinos y acumula nombres que, juntos, trazan una noche de pop en español con mucha historia detrás. Amaia llega con canciones de su etapa más personal («Tengo un pensamiento», «El Encuentro»); La Pegatina presenta su nuevo disco Fuegos del barrio; y La M.O.D.A. regresa a los festivales después de un tiempo de ausencia. El cierre corre a cargo de Ultraligera, en plena gira Lapsus. Completan la jornada Iseo & Dodosound, Louta, Juventude y Machaka.

El escenario Babel Comedy acompaña con una noche presentada por Esther Gimeno y actuaciones de Jorge Yorya, Iñaki Urrutia, David Suárez y el formato Podcast, el Podcast.

Sábado 4: The Offspring y Molotov toman el control

El sábado es la jornada con mayor densidad de rock en el cartel. The Offspring presentan sus últimos lanzamientos; Molotov llegan desde México con Gimme Tha Power; Caramelos de Cianuro con Rubia Sol Morena Luna; y Eskorzo celebran su 30 aniversario. Son Rompe Pera cierran la noche. Entre los nombres que abren la jornada: Chiquita Movida, Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, Ilan Amores, Irepelusa y Oslo Ovnies.

En Comedy, jornada presentada por Virginia Riezu (Óscar del Humor como Mejor Improvisadora) con Abián Díaz, Fran Pati, Clara Ingold y el podcast en directo de La Prados y Raquel Hervás.

Domingo 5: Katy Perry cierra el festival y el Orgullo

La jornada del domingo es la más explícitamente festiva, y no es casualidad: Río Babel cierra el fin de semana del Orgullo de Madrid. Katy Perry encabeza como gran referente del pop internacional. Bomba Estéreo llegan con «Ojitos Lindos» y «To My Love» en el repertorio. La Casa Azul pone la nota española. Abren la jornada Orestes Gómez, Yami Safdie, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca. En Comedy, presentado por Raquel Hervás, actúan Facu Díaz, Patricia Espejo y Xavi Daura.

Cómo llegar y entradas

El Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid tiene acceso directo en metro (Línea 9, estación Rivas Futura, Zona B1) y varias líneas de autobús. Para quienes vayan en coche, el festival habilita parkings gratuitos por orden de llegada con plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Al término de los conciertos habrá lanzaderas hasta la Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Las entradas de día y los abonos están disponibles en festivalriobabel.com.

Río Babel: el festival que conecta dos orillas

Río Babel nació con una premisa poco habitual en el ecosistema de festivales españoles: tender un puente musical entre América Latina y España sin jerarquías entre uno y otro lado. Con los años, esa idea se ha traducido en carteles donde conviven el indie español, el rock latinoamericano, la electrónica, las músicas del mundo y la comedia en directo, todo en un recinto de fácil acceso a las afueras de Madrid. La edición de 2024, celebrada en la Caja Mágica, consolidó el modelo; la de 2026 da un paso más en ambición con nombres internacionales de primer nivel.

La elección del Auditorio Miguel Ríos de Rivas como sede permanente refuerza esa identidad: un espacio que no compite con los grandes festivales de estadio sino que apuesta por una experiencia más contenida, con gastronomía internacional, zonas de descanso y un compromiso explícito con la accesibilidad y la sostenibilidad. La edición de 2026, que cierra además el fin de semana del Orgullo, es la más completa hasta la fecha. Puedes consultar nuestra cobertura previa del cartel completo para el contexto de todas las confirmaciones.

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