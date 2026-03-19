Rock in Rio Lisboa 2026 refuerza su día más urbano con 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê en un cartel que marca el futuro del festival

El Rock in Rio Lisboa 2026 ha anunciado una nueva oleada de artistas que redefine por completo su jornada más urbana, prevista para el 28 de junio, y que ya se perfila como una de las más potentes de su historia. El festival suma a 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê, cuatro nombres que dominan el hip hop, el drill y el afrobeats a escala global, reforzando un cartel que ya contaba con Filipe Ret, DENNIS, Lola Índigo, Carlão e Irina Barros. Según explica Roberta Medina, vicepresidenta ejecutiva del festival, “reunir en un mismo día a artistas como 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê demuestra la fuerza de este movimiento… Este será sin duda el día más joven de la Ciudad del Rock”.

El anuncio llega a menos de 100 días de que se abran las puertas de la Ciudad del Rock, que celebrará su 11ª edición los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026. La organización destaca que este refuerzo responde a la creciente influencia de la música urbana en las nuevas generaciones, desde el hip hop y el trap hasta el afropop y el urban pop. La presencia de 21 Savage, ganador de un GRAMMY y uno de los raperos más influyentes del mundo, marca un hito: será su debut en Portugal, tras un año en el que su álbum american dream alcanzó el número uno del Billboard 200 y consolidó su estatus como creador de hits globales.

El británico Central Cee, una de las figuras clave del drill, también actuará por primera vez en el festival. Su ascenso meteórico, impulsado por temas como “Loading” o “Day in the Life”, lo ha convertido en una de las exportaciones más importantes del rap británico. Junto a él estará Rema, referente del afrobeats y responsable de éxitos como “Calm Down”, cuyo remix con Selena Gomez superó los mil millones de reproducciones y lo situó como el artista africano mejor posicionado en la historia del Billboard Hot 100.

El brasileño Matuê, fenómeno del trap lusófono, completa el cuarteto de incorporaciones. Tras llenar recintos en Portugal en 2025 y romper récords con temas como “777-666” o “Quer Voar”, su debut en el Escenario Mundo promete ser uno de los momentos más intensos del festival. La jornada se completará con actuaciones en el Music Valley de Filipe Ret, DENNIS e Irina Barros, que aportarán funk, latin urban y kizomba a una programación pensada para un público joven y diverso.

El resto del festival mantiene un equilibrio entre grandes nombres internacionales y artistas portugueses. El 20 de junio actuarán Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Audrey Nuna, Nena, Maninho, NAPA y Sofia Camara. El 21 de junio será el turno de Linkin Park, Cypress Hill, Kaiser Chiefs, Grandson, The Pretty Reckless, Hoobastank, Blasted Mechanism, Tara Perdida, Sepultura y P.O.D. El 27 de junio llegarán leyendas como Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes, Joss Stone, The Wailers, Belo, SYRO y clásicos portugueses como Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Táxi y Belo.

Con este avance, Rock in Rio Lisboa confirma su apuesta por una edición que combina tradición, renovación y una lectura precisa del pulso musical global. Las entradas para los cuatro días ya están disponibles en la web oficial del festival.

Rock in Rio Lisboa, dos décadas conectando generaciones y redefiniendo el directo a escala global

Desde su primera edición en Portugal en 2004, Rock in Rio Lisboa se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del mundo. Su capacidad para reunir a superestrellas internacionales, impulsar talento local y ofrecer una experiencia multidisciplinar lo ha convertido en un referente del entretenimiento en vivo. A lo largo de sus ediciones, ha acogido a artistas como Metallica, Rihanna, Bruce Springsteen, Muse, Ariana Grande, The Rolling Stones o Queen + Adam Lambert, combinando música, tecnología, sostenibilidad y experiencias inmersivas. Su impacto cultural y económico en Lisboa ha sido notable, transformando la Ciudad del Rock en un espacio icónico. En 2026, el festival reafirma su compromiso con la innovación y la diversidad, apostando por una programación que refleja el presente y el futuro de la música global.

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