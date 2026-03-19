Rototom Sunsplash 2026 enciende motores con un primer avance de cartel que celebra la raíz del reggae y su futuro global

El Rototom Sunsplash 2026 ya ha empezado a latir. El festival internacional, uno de los grandes referentes del reggae en Europa, ha presentado el primer avance de su 31ª edición, que se celebrará en Benicàssim del 17 al 22 de agosto, con una Welcome Party el día 16 que ofrecerá ocho horas ininterrumpidas de música para sumergirse en la experiencia desde el primer minuto. Bajo el lema The Place to Be… Reggae, el festival reivindica su esencia como punto de encuentro cultural y musical para miles de personas de todo el mundo.

El anuncio confirma una programación que conecta la raíz jamaicana con la escena contemporánea. Entre los nombres más destacados aparecen Major Lazer Soundsystem, que aportarán su energía de dancehall electrónico; Shenseea, una de las voces más influyentes del dancehall actual; y Protoje, figura clave del movimiento reggae revival. También regresan leyendas como Israel Vibration & The Roots Radics, The Skatalites junto a Alpheus, Queen Omega & The Royal Souls o Macka B & The Roots Ragga Band, reforzando el vínculo del festival con la historia viva del género.

El cartel también rinde homenaje a figuras esenciales del reggae: Omar Perry presentará un tributo a su padre, el mítico productor Lee “Scratch” Perry, acompañado por Easy Riddim Maker. La escena catalana tendrá presencia con Pure Negga y su Rototom Cypher Experience, además de Tarraco Reggae, que recuperan el espíritu del rocksteady y el early reggae.

La mirada contemporánea del festival se refleja en propuestas como Dub Inc, referentes europeos del reggae; BigaRanx*, pionero del vapor‑dub; Greentea Peng, con su mezcla de dub, neo‑soul y jazz; Hollie Cook o Bleu Soleil. También destacan nombres que expanden los límites del género: Mr Vegas, Kybba, Charly Black o Bamby, junto a la potencia dub de Alpha Steppa.

El Rototom vuelve a abrir espacio a la fusión y al mestizaje con artistas como Lia Kali, Lady Leshurr, Eskorzo, Las Ninyas del Corro, Natalia Doco, Ilan Amores o Omega Nebula, que aportan nuevas lecturas del reggae desde el soul, el grime, la cumbia o la electrónica. El avance se completa con la presencia de G‑5, la súper banda formada por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego “Ratón” y Tomasito, que encarna el espíritu festivo y fronterizo del festival.

Con este primer anuncio, el Rototom Sunsplash activa la cuenta atrás hacia una edición que volverá a combinar música, artes escénicas, debates, cine, gastronomía y experiencias para toda la familia, reafirmando su papel como uno de los encuentros culturales más importantes del verano europeo.

Rototom Sunsplash, tres décadas construyendo un hogar global para el reggae y la cultura jamaicana

Desde su nacimiento en 1994, el Rototom Sunsplash se ha consolidado como uno de los festivales de reggae más influyentes del mundo. Tras su traslado a Benicàssim en 2010, el evento ha crecido hasta convertirse en un espacio multicultural que combina música, activismo, reflexión y convivencia. A lo largo de sus ediciones, ha acogido a leyendas como Jimmy Cliff, Burning Spear, Toots & The Maytals, Damian Marley o Chronixx, además de impulsar nuevas generaciones de artistas. Su apuesta por la sostenibilidad, la diversidad y la educación —con espacios como la Reggae University o el Social Forum— lo han convertido en un referente más allá de lo musical. En 2026, el festival celebra su 31º aniversario reafirmando su compromiso con la cultura jamaicana y su capacidad para reunir a miles de personas en torno a un mismo latido.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.