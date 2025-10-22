Mié 22 octubre 2025
Novedades Festivales
Santiago se prepara para el jaleo: Xoel López, Sidonie, Ultraligera y De Ninghures encabezan el cartel de 2026

El Festival Jaleo! regresa a Santiago de Compostela el próximo 11 de abril de 2026 con una propuesta que se consolida como una de las citas más vibrantes del calendario musical gallego. Tras una primera edición que reunió a nombres como Viva Suecia, Zahara y Sexy Zebras, el evento vuelve al Multiusos Fontes do Sar con un cartel que apuesta por la diversidad sonora y la autenticidad artística.

Entre los primeros confirmados destaca Xoel López, que presentará en directo su celebrado álbum Caldo Espírito, galardonado como Mejor Álbum Pop en los Premios MIN. El músico gallego llega tras una gira con múltiples sold outs y una trayectoria que lo ha convertido en referente del indie iberoamericano La Voz de Galicia. También estarán Sidonie, que estrenarán su nuevo disco Catalan Graffiti, el primero íntegramente en catalán, con adelantos como Et puc odiar molt més y La Voz de Galicia.

La energía joven la pondrá Ultraligera, banda revelación del rock alternativo español, que tras fichar por Warner Music y publicar Pelo de foca, ha colgado el cartel de sold out en salas como La Riviera. Completan esta primera tanda De Ninghures, representantes del folk gallego más bailable, que presentarán su segundo álbum Feria, una evolución sonora con tintes electrónicos y espíritu colectivo.

Las entradas generales estarán disponibles el 27 de octubre desde 28 € en festivaljaleo.com. El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y Vibra Mahou, y promete una jornada de música, comunidad y celebración cultural.

