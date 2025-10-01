Siloé inaugura el cartel del Festival de los Sentidos 2026: pop electrónico con alma para abrir boca

La edición 2026 del Festival de los Sentidos, que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Roda (Albacete), ha arrancado motores con su primera confirmación: Siloé. El grupo vallisoletano será uno de los platos fuertes del evento, que cada año reúne a miles de amantes del indie-pop nacional en un entorno íntimo y festivo. La organización ha anunciado que los abonos estarán disponibles a partir del 1 de octubre en su web oficial.

Siloé llega al festival en un momento dulce de su carrera, consolidando su propuesta de pop electrónico con tintes orgánicos y letras introspectivas. Tras el éxito de Metrópolis 2.0 (2021), el grupo ha seguido girando por salas y festivales, ganando adeptos gracias a su potente directo y a una estética sonora que mezcla sintetizadores, guitarras y una producción cuidada.

La elección de Siloé como primera confirmación no es casual: el Festival de los Sentidos ha apostado históricamente por artistas que combinan calidad musical con capacidad de conectar en vivo. En ediciones anteriores han pasado por su escenario nombres como Viva Suecia, Zahara, Second o La Casa Azul, y todo apunta a que 2026 seguirá esa línea. Con esta primera noticia, el festival se posiciona como una cita imprescindible para quienes buscan descubrir lo mejor del panorama alternativo español en un ambiente cercano y vibrante.

Siloé: de la introspección acústica al baile emocional

La trayectoria de Siloé es una evolución constante. Nacido como proyecto en solitario de Fito Robles, el grupo tomó forma definitiva en 2018 con la incorporación de Xavi Road, productor y multiinstrumentista. Su primer álbum, La verdad (2016), mostraba una sensibilidad acústica y lírica que pronto se transformaría en una propuesta más ambiciosa. Con La luz (2018), comenzaron a incorporar elementos electrónicos, marcando el inicio de una nueva etapa más expansiva y bailable.

El punto de inflexión llegó con Metrópolis (2020), un disco conceptual que exploraba la dualidad entre lo urbano y lo emocional, y que fue reeditado como Metrópolis 2.0 con colaboraciones de artistas como Miss Caffeina, Belén Aguilera y Andrés Suárez. Este trabajo les situó definitivamente en el mapa del pop alternativo español, con temas como Tal vez o Luna menguante que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify. Su sonido se caracteriza por una producción envolvente y una voz que transmite vulnerabilidad y fuerza a partes iguales.

En directo, Siloé ha demostrado ser una banda capaz de emocionar y hacer bailar, con una puesta en escena que combina visuales, luces y una ejecución impecable. Han pasado por festivales como Sonorama Ribera, Granada Sound y el propio Festival de los Sentidos, donde ya dejaron huella en ediciones anteriores. Su próximo paso parece apuntar a una nueva etapa creativa, con un cuarto álbum en preparación que, según declaraciones recientes, buscará “romper barreras estilísticas sin perder la esencia”. Si algo define a Siloé, es su capacidad para reinventarse sin perder el alma.

