Los 350 asistentes del SON Estrella Galicia Posidonia 2026 ya saben a quién han visto; el resto nos enteramos esta mañana. Fiel a su costumbre, el festival ha guardado el cartel hasta tenerlo en marcha, y su décima edición (del 2 al 4 de octubre en Formentera) arrancó el viernes con Hinds y León Benavente, dos debutantes en el festival.

Hasta el domingo quedan los directos de Jungle By Night, Pongo, TootArd, Gigi Girls, Cora Novoa, Raoul Vignal y Ombligo, más las sesiones de los DJs locales Marco Holtman, Flow da Low y Will Be Franco. Cuando el festival anunció sus fechas en mayo prometió mezclar viejos conocidos y caras nuevas. Salen cuatro regresos y cinco estrenos.

La mejor carta de SON Estrella Galicia Posidonia viene del Golán

De los que repiten, el que justifica por sí solo el ferry es TootArd. Los hermanos Hasan y Rami Nakhleh crecieron en Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados, y no tienen pasaporte: para salir de gira dependen de un laissez-passer, el salvoconducto que acabó dando título a su segundo disco en 2017. Ellos llaman a lo suyo «rock reggae de montaña», y en Migrant Birds (2020) lo acercaron a las pistas de Beirut y El Cairo de los ochenta. Un grupo sin Estado en un festival obsesionado con no dejar rastro: ni el mejor equipo de marketing lo habría cuadrado así.

Los otros regresos tiran hacia el baile: Jungle By Night, siete neerlandeses que llevan quince años cruzando krautrock, jazz y techno, y Pongo, la voz que medio país tarareó sin saberlo en el “Kalemba (Wegue-Wegue)” de Buraka Som Sistema, que este año sigue con el kuduro en “Banana”.

Huir de los festivales para encontrarte a León Benavente

Los estrenos traen su pequeña ironía. León Benavente han sido este verano carne de cartel (Sonorama, Low, Mallorca Live, Noches del Botánico), así que quien cruzó a Formentera huyendo de los festivales se topó el viernes con la banda que pudo ver en Aranda en agosto (lo contamos en nuestra crónica del Sonorama). Eso sí, con 349 personas alrededor en lugar de varios miles: el experimento más curioso del fin de semana.

Lo de Hinds encaja mejor: el garaje de Viva Hinds (2024) siempre ha sonado a sala pequeña. Completan las novedades Gigi Girls, trío de Colonia que este año ha debutado con Greatest Hits (llamar así a un debut de italo-pop dice bastante de su sentido del humor), y Cora Novoa, productora de Ourense. La única gallega del cartel en un festival que lleva el nombre de una cervecera gallega.

Lo que Posidonia esconde hasta el final

El festival de Estrella Galicia funciona con una regla sencilla: 350 abonos, rincones de Formentera que no se anuncian y ningún nombre hasta el último momento. En sus nueve ediciones anteriores pasaron por allí 78 artistas, de The Vaccines a Jorge Drexler o Maria Arnal i Marcel Bagés. La otra mitad de su identidad es más contable que musical: tercer año seguido con la certificación TRUE Zero Waste Platinum, que no tiene ningún otro festival de música del mundo. Para la décima, la consigna era “(re)descubrir” el festival, de ahí que casi la mitad del cartel sean caras que el público veterano ya conocía.

▶ “SON Estrella Galicia Posidonia 2026” — Formentera | 2, 3 y 4 de octubre de 2026 | Estrella Galicia

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