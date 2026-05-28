Hay algo casi provocador en que un festival llegue a su décimo aniversario sin haber crecido ni una sola butaca. SON Estrella Galicia Posidonia nació con 350 abonos y sigue teniendo exactamente 350 abonos, y eso, en un sector donde el éxito se mide en aforos y cachés, es una declaración de principios. El festival anuncia su 10º aniversario con edición especial del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera, y lo hace a su manera: recuperando artistas que han pasado por sus escenarios en esta década, sumando nuevos nombres y volviendo a los rincones de la isla que lo han definido. El Posidonia 10º aniversario no celebra haber sobrevivido. Celebra haber tenido razón.

La venta de abonos se articulará en tres fases. El 28 de mayo a las 12:00h arranca una preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores. El 3 y el 10 de junio a las 12:00h se abrirán los abonos al público general a través de la web del festival, respondiendo a una demanda que históricamente agota las entradas en minutos. No hay que ser especialmente cínico para entender que esa escasez no es un accidente de marketing: es estructural, es el modelo.

350 abonos, y ninguno de más

El formato de Posidonia es tan poco escalable que parece diseñado para no funcionar en ningún otro sitio que no sea Formentera. Escenarios en espacios naturales únicos, cartel secreto que no se desvela hasta el último momento, gastronomía de la isla con chefs y restaurantes locales, y una apuesta por la movilidad compartida que en nueve ediciones ha evitado emitir una media de 15.000 gramos de CO2 por pasajero. Más de 140 empresas y agentes locales han formado parte del proyecto, y más de 30 restaurantes han contribuido a construir su propuesta gastronómica. No es un festival con una sección de sostenibilidad en su web: es un festival cuyo funcionamiento entero está construido sobre esa lógica.

El certificado TRUE Platinum Zero Waste (el único festival del mundo con ese sello) y años de colaboración con Save Posidonia Project (dedicada a la protección de la posidonia oceánica que da nombre al festival) no son adornos en un dossier de prensa. Son la razón por la que Formentera tolera, y en buena medida celebra, que este festival exista. En esta edición especial, el festival promete volver a escenarios que lo han definido y añadir algún enclave nuevo: Formentera como territorio a (re)descubrir, no como telón de fondo.

Una década de artistas que no olvidaste

En nueve ediciones, Posidonia ha acogido 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ. La lista de nombres que han pasado por sus escenarios funciona como un mapa bastante fiel de lo que ha valido la pena en la música de este lado del mundo durante la última década: The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Jorge Drexler, Roosevelt, Israel Fernández, Queralt Lahoz o Carlos Ares, junto a apuestas por emergentes con proyección internacional como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos. Una programación que mezcla con naturalidad el indie de raíz anglosajona, la electrónica de baile, el flamenco contemporáneo y las músicas del mundo sin que nada chirríe, posiblemente porque el contexto (una cala, el atardecer, cincuenta personas) lo iguala todo.

Para el 10º aniversario, la organización ha anunciado que recuperará a varios de los artistas más destacados de esta historia junto a nuevos nombres que contribuirán a seguir impulsando su evolución. Los nombres concretos, como siempre, llegarán cuando el festival decida que es el momento. Esa es también parte del pacto con el público: confiar en el criterio de quien lleva diez años sin defraudar. Puedes seguir la cobertura previa del festival en CrazyMinds.

Diez años al borde del mar, con los pies en la tierra

SON Estrella Galicia Posidonia nació en 2016 como un experimento de la marca de cerveza gallega para demostrar que un festival podía ser otra cosa. Desde el principio apostó por el formato íntimo en Formentera, el cartel secreto y la integración real con el tejido local de la isla, en un momento en que la burbuja de los macrofestivales españoles estaba en su punto más alto. La paradoja es que, precisamente por no querer ser como los demás, acabó convirtiéndose en una referencia.

A lo largo de esta década ha recorrido más de 60 kilómetros caminando por Formentera junto a expertos locales, realizado más de 30 rutas por tierra y mar, y recibido a más de 2.500 personas llegadas de fuera de la isla. La certificación TRUE Platinum Zero Waste, conseguida en los últimos años, es la consecuencia lógica de una trayectoria coherente. El 10º aniversario llega, pues, no como una celebración de la supervivencia sino como la confirmación de que hay público para esto, y que ese público vuelve año tras año a Formentera a hacer exactamente lo mismo: perderse en la isla, escuchar música en sitios imposibles y no contárselo a nadie hasta que ya es tarde para conseguir entradas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.