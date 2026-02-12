Sónar 2026 presenta su edición más ambiciosa con más de 60 nuevas actuaciones y un formato completamente renovado

Sónar 2026 ya es una realidad palpable y, si algo deja claro la nueva tanda de confirmaciones, es que el festival barcelonés está decidido a reimaginarse sin perder su ADN. La organización ha anunciado más de 60 nuevas actuaciones que se suman a las ya confirmadas, con nombres tan potentes como The Prodigy, Speedy J con su proyecto inmersivo STOOR, Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire, Modeselektor, WhoMadeWho, Daniel Avery y un largo etcétera que convierte esta edición en una de las más diversas y ambiciosas de su historia .

El festival, que se celebrará íntegramente en Fira Gran Via del 18 al 20 de junio, reorganiza por completo su estructura: cuatro escenarios el jueves y seis el viernes y sábado, con tres espacios al aire libre y tres interiores. La apuesta es clara: mejorar la experiencia del público, ampliar la oferta musical y reforzar la conexión entre música, tecnología y creatividad, pilares que han definido a Sónar desde su nacimiento en 1994.

Entre las novedades más llamativas destaca el debut de The Prodigy en Sónar, un acontecimiento que será uno de los regresos más esperados del circuito electrónico internacional tras su vuelta a los escenarios en 2023. También sobresale el nuevo show R2 (b2b AI, Holographic AV) del neerlandés Reinier Zonneveld, que actuará junto a una IA entrenada con su propia música, una propuesta que encaja de lleno en la línea de experimentación tecnológica que Sónar lleva años impulsando.

El festival también refuerza su vertiente de clubbing con figuras en plena efervescencia como Dom Dolla, Sara Landry, Nia Archives, FJAAK x Kittin, Two Shell, Goldie b2b Doc Scott, Daria Kolosova, Ciara Cuvé, PETERBLUE o Cutemobb, además de los takeovers de Glitterbox y BULTO, que prometen convertir las noches en auténticos rituales de baile.

Sónar+D, por su parte, se reinicia desde cero con una nueva sede en la Llotja de Mar y un programa que explorará los cruces entre arte digital, tecnología e innovación. Y como guinda, vuelve Sónar Kids, ampliando la Sónar Week y reforzando la idea de un festival que quiere abrazar a toda la ciudad y a todas las generaciones.

Con esta programación, Sónar 2026 se posiciona como uno de los eventos culturales más relevantes del año, no solo en España, sino en el panorama internacional. Un festival que, una vez más, demuestra por qué Barcelona sigue siendo un epicentro global de la música electrónica y la creatividad contemporánea.

Programación por días – Sónar 2026

Jueves 18 de junio | 17h a 03h

Chris Stussy | KETTAMA | Cabaret Voltaire | Boys Noize | Clementaum b2b LAZA | Daniel Avery live | Arp Frique & The Perpetual Singers | Lady Shaka b2b Tash LC | Metrika | The Hacker | MALUGI b2b Benwal | MERCÈ presents SHOW SIMULATOR | Fukcnormal | Mina & Bryte | Alba Franch | Oriana | La Sofy | Loli Zazou

Speedy J presents STOOR Live

Viernes 19 de junio | 17h a 07h

Skepta | Charlotte de Witte | Kelis | Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC | Sammy Virji | Nia Archives | Reinier Zonneveld presents R2 (b2b AI, Holographic AV) | Sara Landry | SBTRKT live | Funk Tribu | DJ Gigola | Addison Groove | Daria Kolosova | Miss Bashful | MK (Marc Kinchen) b2b TSHA | Amaliah b2b Pangaea | Cutemobb | Arthi | Baby Pantera presents Desidia | Kilopatrah Jones | TAYHANA & MissLupe | DJ AYA | YHWH Nailgun | Ani in the Hall present Intel·ligència Romàntica | Beatrix Weapons presents BO$$Y OF MUSIC live | riria | ⌭ IceMorph ⌬ | Maz | Cormac | RONI | Perra Inmunda | GlorySixVain | Amanda Mussi | GOTH-TRAD | JESUZ X b2b NE/RE/A | Nina GGG | Zuri | Olivia Babe | Afri K

Speedy J presents STOOR Live | BULTO Takeover

Sábado 20 de junio | 17h a 07h

Amelie Lens presents AURA | The Prodigy | WhoMadeWho live | Modeselektor live | Dom Dolla | FJAAK x Kittin live | Joy Orbison | Two Shell | Carlita | ANNĒ & Sera J | LOVEFOXY | Gerd Janson b2b Marcel Dettmann | SALOME | Ciara Cuvé | Danielle b2b Ryan Elliott | PETERBLUE | Namasenda | Main Costa presents Ugly Trap Better | DJ MARIA. | Ogazón | Takuya Nakamura | Wata Igarashi live | 30drop presents Insight Into Mind and Space | CARBS: Ketiov & Fernanda Arrau | Colleen ‘Cosmo’ Murphy presents Cosmodelica | nimino DJ set | Undo live | DPR CREAM & DPR ARTIC | Akua | Tedesco | ROLROLROL | ISA | Ático Corp. & R.I.P. Bestia present UFC (U n F uturo C reíble) live | Sónia Trópicos | TAWA | Migal | Mercromina Club

Sónar: tres décadas redefiniendo la música electrónica

Desde su primera edición en 1994, Sónar ha sido mucho más que un festival: ha sido un laboratorio cultural, un radar —como su propio nombre indica— capaz de detectar y amplificar las corrientes más influyentes de la música electrónica y las artes digitales. Fundado por Ricard Robles, Enric Palau y Sergi Caballero, el festival nació con la intención de unir música avanzada y arte multimedia en un mismo espacio, una idea que en aquel momento era prácticamente inédita en Europa. Con los años, Sónar se convirtió en una referencia global, expandiéndose a ciudades como Reykjavik, Buenos Aires, Hong Kong, Estambul o São Paulo, siempre manteniendo su espíritu de exploración y vanguardia.

A lo largo de sus más de treinta ediciones, Sónar ha acogido actuaciones históricas de artistas como Kraftwerk, Bjork, Aphex Twin, Daft Punk, LCD Soundsystem, The Chemical Brothers, Ryuichi Sakamoto, Skrillex, Massive Attack, Grace Jones o Laurie Anderson, consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para creadores, profesionales y amantes de la música electrónica en todas sus vertientes. Su vertiente profesional, Sónar+D, ha sido igualmente decisiva: un espacio donde se han presentado proyectos pioneros en inteligencia artificial, realidad aumentada, diseño interactivo y nuevas narrativas digitales, convirtiéndose en un referente para la innovación creativa a nivel internacional.

La edición de 2026 continúa esta tradición de ruptura y reinvención. La presencia de artistas legendarios como Cabaret Voltaire convive con nuevas generaciones que están redefiniendo el clubbing global, desde el hyperpop de Namasenda hasta el UK garage mutante de Two Shell o el techno de nueva escuela de Daria Kolosova. La apuesta por formatos inmersivos, como el STOOR de Speedy J, y por la colaboración entre humanos y máquinas, como el show holográfico de Reinier Zonneveld, demuestra que Sónar sigue siendo un espacio donde el futuro se presenta antes de tiempo. Tres décadas después, el festival continúa expandiendo los límites de lo que puede ser un evento musical, manteniendo intacta su esencia: descubrir, experimentar y celebrar la creatividad en todas sus formas.

