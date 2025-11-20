Sónar 2026 se reinventa con un formato único y un cartel que mezcla leyendas y nuevas estrellas

Barcelona volverá a ser el epicentro mundial de la música electrónica y digital con la 33ª edición de Sónar, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en Fira Gran Via de L’Hospitalet. El festival ha anunciado un tercio de su cartel y, como es habitual, combina nombres históricos con artistas emergentes que están redefiniendo la cultura de club. La gran novedad es que, por primera vez, toda la programación musical se concentrará en un único recinto, con seis escenarios que ofrecerán música ininterrumpida desde la tarde hasta la madrugada, en un formato pensado para la comodidad del público.

Entre los nombres confirmados destacan Kelis, que actuará por primera vez en el festival tras más de dos décadas de carrera, Skepta, referente absoluto del grime británico, y las dos grandes reinas del techno mundial: Charlotte de Witte y Amelie Lens, cada una con un nuevo espectáculo audiovisual. También regresan figuras clave como Modeselektor, WhoMadeWho y Cabaret Voltaire, que celebrarán el 50º aniversario de su primer show. La programación se completa con artistas como Nia Archives, Sammy Virji, Boys Noize, Ascendant Vierge, Julianna Barwick & Mary Lattimore, además de talentos emergentes como la madrileña Alba Franch, la argentina La Sofy o el colombiano Funk Tribu.

El festival no solo apuesta por la música: Sónar+D, su encuentro internacional de innovación y creatividad, ampliará su presencia con instalaciones inmersivas y experiencias interactivas. La campaña visual de este año, desarrollada por Boldtron, representa al festival como un organismo vivo en constante mutación, reforzando su espíritu experimental.

Con más de 100 shows previstos, Sónar 2026 promete ser una edición histórica que reafirma la misión del festival: descubrir talento local e internacional y actuar como plataforma global para la cultura electrónica. Y si algo demuestra este primer avance es que la diversidad y la vanguardia siguen siendo el ADN de Sónar.

Kelis, de Milkshake a icono del r&b experimental

La confirmación de Kelis en Sónar 2026 es uno de los grandes reclamos del festival. La artista neoyorquina debutó en 1999 con Kaleidoscope, un álbum producido por The Neptunes que la situó como una voz fresca y arriesgada dentro del R&B. Su explosión global llegó en 2003 con Milkshake, incluido en Tasty, un single que se convirtió en fenómeno cultural y que aún hoy sigue siendo referencia en la música pop. A lo largo de los 2000, Kelis consolidó su carrera con discos como Wanderland, Kelis Was Here y Flesh Tone, este último abrazando de lleno la electrónica con colaboraciones de David Guetta y Benny Benassi. Según Pitchfork, Flesh Tone fue un trabajo adelantado a su tiempo, que conectó el R&B con la música de club de manera visionaria.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio, entre ellos Food (2014), donde exploró sonidos más orgánicos y soul, mostrando su versatilidad y capacidad de reinvención. Además, ha colaborado con artistas tan diversos como Pharrell Williams, Calvin Harris, Disclosure y Björk, lo que refleja su espíritu experimental y su habilidad para moverse entre géneros. En directo, Kelis es conocida por su energía y por reinterpretar sus clásicos con nuevos arreglos, lo que convierte su debut en Sónar en una oportunidad única para descubrir a una artista que nunca ha dejado de evolucionar.

Skepta y el grime convertido en fenómeno global

Otro de los grandes nombres de Sónar 2026 es Skepta, figura clave en la internacionalización del grime. Nacido en Tottenham, Londres, comenzó su carrera a mediados de los 2000 con el colectivo Boy Better Know, y rápidamente se convirtió en uno de los MCs más influyentes del género. Su álbum Konnichiwa (2016) fue un punto de inflexión: ganó el Mercury Prize y fue aclamado por medios como Rolling Stone y NME por su crudeza y autenticidad, consolidando al grime como un movimiento cultural con alcance global.

Tras trabajos como Ignorance Is Bliss (2019) y All In (2021), Skepta ha seguido expandiendo su sonido, incorporando elementos de hip hop, house y afrobeat. Su próximo disco, Fork & Knife, previsto para principios de 2026, será presentado en Sónar, lo que convierte su actuación en uno de los momentos más esperados del festival. Además de su faceta musical, Skepta ha sido un referente cultural y estilístico, colaborando con marcas de moda y defendiendo la identidad del grime como un género nacido de la calle pero capaz de conquistar escenarios internacionales. Su presencia en Barcelona confirma que Sónar sigue siendo un espacio privilegiado para entender hacia dónde se dirige la música urbana y electrónica en el futuro.

Charlotte de Witte, la reina belga del techno oscuro

Charlotte de Witte nació en Gante en 1992 y comenzó a pinchar en la escena underground de su ciudad a finales de la década de 2000, inicialmente bajo el alias Raving George. Su estilo pronto se definió por un techno oscuro y minimalista, con influencias del acid y un enfoque hipnótico que la convirtió en una de las DJs más reconocidas de Europa. En 2015 publicó el EP Weltschmerz y poco después decidió abandonar su alias para firmar con su propio nombre, consolidando su identidad artística.

Su discografía incluye una larga lista de EPs que han marcado la evolución del techno contemporáneo: Selected (2019), Return to Nowhere (2020), Rave On Time (2020), Formula (2021), Asura (2021), Universal Consciousness (2022) y Overdrive (2023). En 2019 fundó su propio sello, KNTXT, que se ha convertido en plataforma de referencia para nuevos talentos y lanzamientos de alto impacto dentro del género. Su música se caracteriza por un sonido contundente, atmosférico y sin concesiones, que ha conquistado festivales como Awakenings, Time Warp y, por supuesto, Sónar.

En directo, Charlotte de Witte despliega sesiones intensas y precisas, con un control absoluto de la pista de baile. Su ascenso ha sido meteórico y hoy es considerada una de las figuras más influyentes del techno global, capaz de mantener la esencia underground mientras se proyecta hacia públicos masivos. Su nuevo álbum homónimo, previsto para 2026, será presentado en Sónar, confirmando su papel como referente indiscutible de la escena.

Amelie Lens, energía visceral y techno de vanguardia

Amelie Lens, nacida en Vilvoorde en 1990, es otra de las grandes estrellas belgas del techno. Su carrera comenzó en 2014 tras dejar atrás su etapa como modelo y debutó con el EP Exhale en 2016 bajo el sello Lyase Recordings. Muy pronto atrajo la atención del dúo Pan-Pot, que la fichó para su plataforma Second State, donde publicó trabajos como Let It Go y Stay With Me.

Su estilo se caracteriza por un techno visceral, directo y emocional, con un enfoque que combina precisión técnica y una energía arrolladora en cabina. En 2018 fundó su propio sello, Lenske Records, que ha servido como escaparate para artistas emergentes y como espacio creativo para sus propios lanzamientos. Además, ha expandido su proyecto EXHALE, inicialmente concebido como una residencia en el Labyrinth Club de Hasselt, hacia festivales internacionales como Creamfields, Awakenings y OFFSonar.

La discografía de Amelie Lens incluye EPs como Exhale (2016), Let It Go (2016), Weight of the Land junto a Farrago (2017), Contradiction (2017), Stay With Me (2017), Breathe (2018) y Young Forever (2023). También ha firmado compilaciones de prestigio como Fabric Presents Amelie Lens, que consolidaron su reputación como una de las DJs más solicitadas del circuito internacional.

En directo, Amelie Lens es sinónimo de intensidad: sets largos, cargados de tensión y liberación, que han redefinido el techno contemporáneo. Su nuevo espectáculo AURA, centrado en la luz, las sombras y el movimiento, debutará en Sónar 2026, confirmando que su propuesta sigue evolucionando y que su impacto en la escena global está lejos de agotarse

Y mucho más… ¿Te lo vas a perder?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.