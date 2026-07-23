Ya solo queda contar los días. Sonorama Ribera ha publicado este jueves los horarios de su 29ª edición, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Aranda de Duero, y con ellos llega también una pequeña corrección sobre la programación de la noche del sábado. Con más de 150 artistas repartidos entre el recinto oficial y los escenarios urbanos del pueblo, el público ya puede diseñar su propio itinerario para cinco días de música ininterrumpida.

Un miércoles de bienvenida y cuatro noches sin descanso

La programación arrancará el miércoles 5 de agosto con la tradicional Fiesta de Bienvenida en el Café Central, a partir de las 16:30h, mientras que los conciertos en el recinto oficial comenzarán a las 19:00h con nombres como Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe o Carlangas y La Cabra Mecánica. La noche, como manda la tradición, incluirá también la fiesta de disfraces, con música hasta las 3:30h.

De jueves a sábado, la actividad en el recinto será constante entre las 19:00h y las 05:00h, repartida en cinco escenarios: Aranda de Duero, Ribera del Duero, Indexa, Porklovers y Tierra de Sabor. Por ellos pasarán artistas como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro o Xoel López, en una de las programaciones más variadas de los últimos años del festival.

La magia del casco histórico, con sorpresas a las tres de la tarde

Además del recinto principal, Sonorama Ribera vuelve a convertir las calles de Aranda de Duero en un segundo festival paralelo. De jueves a sábado, desde las 12:00h, la música tomará el casco histórico gracias a sus escenarios urbanos. La Plaza del Trigo Vibra Mahou repite como uno de los grandes puntos de encuentro, con sus célebres conciertos sorpresa a las 15:00h, mientras que el Escenario Charco celebra su décimo aniversario dedicado a la música iberoamericana junto al río. La Plaza de la Sal Vibra Mahou y Le Club/Café Central completan el circuito, dando espacio a las voces emergentes del panorama nacional, y la Casita de Mahou, en la Plaza Mayor, abrirá sus puertas de jueves a sábado en horario de 11:00h a 17:00h.

Sonorama tampoco descuida su vertiente más allá de los escenarios: habrá espacio para la literatura, catas de Ribera del Duero, gastronomía local en los almuerzos en bodegas subterráneas y una zona familiar, Sonorama Baby, en los Jardines de Don Diego durante el fin de semana.

Casi tres décadas convirtiendo Aranda en la capital de la música en directo

Desde su primera edición en 1998, Sonorama Ribera se ha convertido en una cita ineludible del verano musical español, capaz de combinar cabezas de cartel internacionales con lo mejor de la escena nacional emergente, sin perder nunca su espíritu de fiesta de pueblo a gran escala. Esa combinación, unida al cariño con el que Aranda de Duero recibe cada agosto a decenas de miles de personas, ha hecho del festival un lugar de peregrinación anual tanto para el público como para artistas que, año tras año, repiten la experiencia sonorámica.

Esta edición llega, además, cargada de significado para varios de sus protagonistas: Love of Lesbian encabezarán el cartel en pleno tramo final de su gira de despedida de los escenarios tras 25 años de carrera, mientras que Carlos Ares llega como flamante Premio INGRESSE a Mejor Directo en los últimos Premios MIN, precisamente por su actuación en la Plaza del Trigo del propio Sonorama. Con nombres así sobre el escenario, esta 29ª edición se perfila como un anticipo perfecto de la gran celebración que el festival ya prepara para su 30º aniversario en 2027.

Los bonos generales y VIP están agotados, aunque todavía quedan a la venta las últimas entradas de día a través de sonorama-aranda.com, donde también se puede recargar por adelantado la pulsera del festival para evitar colas en el recinto.

▶ Sonorama Ribera 2026 | 5 al 9 de agosto de 2026 | Aranda de Duero (Burgos)

¿Con qué artista o escenario te quedas de esta 29ª edición de Sonorama Ribera? Entre bienvenida de disfraces, conciertos sorpresa y cinco escenarios distintos, la elección no será nada fácil. Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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