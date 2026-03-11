Sonorama Ribera Goes to Ibiza 2026 presenta un cartel vibrante para despedir el verano entre música, mar y celebración

El Sonorama Ribera Goes to Ibiza 2026 ya tiene cartel completo y vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las despedidas del verano más queridas del calendario musical. El festival regresará a Cala de Bou los días 2 y 3 de octubre, combinando conciertos, gastronomía, vino y ese espíritu festivo tan propio del Sonorama, según detalla la nota oficial del evento. En esta sexta edición, la programación se repartirá entre el Auditori Caló de s’Oli y el recinto Venice Bay, dos espacios que se han consolidado como escenarios perfectos para disfrutar de música en directo frente al Mediterráneo.

El cartel reúne a Ginebras, Marlena, Peter Colours, Tu Otra Bonita, Anabel Lee, Comandante Twin, Éxtasis, Fermín Bouza, Kitai, Modelo, Oslo Ovnies y Tenda, una selección que mezcla pop, rock, indie y nuevas propuestas emergentes. El festival abrirá el viernes 2 de octubre con conciertos gratuitos, una tradición que convierte la jornada inaugural en una fiesta abierta a residentes y visitantes. El sábado 3, la programación de pago culminará con una post‑party en Rock Nights, manteniendo el ambiente festivo hasta el último minuto.

Las entradas ya están disponibles en sonoramariberaibiza.es, con varios tramos de precio que van desde los 35€ hasta los 45€, siempre con gastos de gestión incluidos. También se ofrece un Bono Premium para dos personas que incluye tres noches de hotel, pensión completa, bebidas ilimitadas y acceso al festival por 500€, además de tarifas especiales para residentes que se venderán únicamente de forma presencial. En las próximas semanas se anunciarán actividades paralelas que completarán la experiencia, manteniendo la música como eje central.

Con el apoyo de Turismo de Ibiza / Ibiza Travel, el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia y el patrocinio de Estrella Damm, el Sonorama Ribera Goes to Ibiza reafirma su identidad como el último gran festival del año, un encuentro que traslada la esencia de la Plaza del Trigo a un entorno mediterráneo único. Una oportunidad perfecta para cerrar el verano con música, mar y una comunidad que vuelve a reunirse para celebrar.

Sonorama Ribera, dos décadas de música, comunidad y un sello propio inconfundible

Desde su nacimiento en Aranda de Duero, el Sonorama Ribera ha pasado de ser un festival emergente a convertirse en uno de los grandes referentes del panorama español. Su apuesta por el talento nacional, su espíritu comunitario y su capacidad para mezclar tradición y modernidad lo han convertido en un evento imprescindible. A lo largo de más de veinte ediciones, ha acogido a artistas como Vetusta Morla, Love of Lesbian, Izal, Leiva, Lori Meyers o Amaral, además de impulsar a decenas de bandas emergentes que hoy forman parte del tejido musical del país. Con iniciativas como Sonorama Goes to Ibiza, el festival ha expandido su identidad más allá de Castilla y León, manteniendo intacta su esencia: cercanía, celebración y una pasión absoluta por la música en directo.

