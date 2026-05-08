El SonRías Baixas cierra su cartel para la edición de 2026 con la incorporación de Biznaga, uno de los grupos de punk rock más contundentes del panorama estatal. El festival gallego, que se celebra del 30 de julio al 1 de agosto en el recinto de As Lagoas, en Bueu (Pontevedra), presenta además la programación completa distribuida por jornadas, con entradas de día a la venta desde el próximo lunes 11 de mayo a las 12.00 horas. Los precios oscilan entre los 33 euros del jueves y los 39 euros del viernes y el sábado.

El SonRías Baixas 2026 llega tras una edición de 2025 histórica, con más de 33.000 espectadores y un retorno económico de 3,1 millones de euros para la comarca de O Morrazo. Además, el festival está nominado en 13 categorías de los Iberian Festival Awards 2026, entre ellas Best Medium-Sized Festival. Tras los anuncios previos de La M.O.D.A. y La Pegatina como primeros nombres, el cartel fue creciendo con Ultraligera, Zahara (con su formato rave), Alcalá Norte y Barry B. La llegada de Biznaga pone el punto final a una de las ediciones más diversas de su historia.

Biznaga aterriza en el SonRías Baixas en un momento de plena madurez. El grupo madrileño, conocido por un punk rock urgente y de mirada social afilada, se ha consolidado como una de las referencias más necesarias de la escena estatal. Su presencia en el festival, en la jornada del sábado 1 de agosto, complementa un cierre de cartel con La M.O.D.A. y La Pegatina como grandes nombres de la noche.

La programación por días muestra un festival que apuesta por la diversidad de géneros y generaciones. El jueves 30 abrirá Alcalá Norte, uno de los nombres más en auge del rock estatal, junto a Veintiuno, Hoonine, Juventude y Duendeneta Dilleis. Para Alcalá Norte, cuya trayectoria reciente hemos seguido de cerca —desde su triunfo en los Premios MIN 2025 hasta el adelanto de su nuevo disco—, la cita en Bueu llega en un momento crucial.

El viernes 31 estará protagonizado por la electrónica y el rock más ambicioso: Ultraligera, Zahara (en formato rave) y Barry B lideran una jornada que completan Chiquita Movida, Rager, Kike Varela, Eme DJ, Sobrezero y Ulex. Sin duda, el formato rave de Zahara promete transformar el recinto en algo completamente distinto.

El sábado 1 de agosto pondrá el broche con La M.O.D.A., La Pegatina y Biznaga como eje central, más Mr. Kilombo, Sonido Gallo Negro, Gara Durán, Alizza, Cool Nenas, NDLR, Quinkillada y Duendeneta Dilleis. Es, sin duda, una de las jornadas de cierre más potentes en la historia del festival.

En definitiva, SonRías Baixas 2026 se consolida, así, como un espejo fiel del momento más rico y heterogéneo de la música en directo en España.

SonRías Baixas 2026: programación completa por días en Bueu

A continuación, la distribución oficial del cartel por jornadas:

Jueves 30 de julio

Alcalá Norte

Veintiuno

Hoonine

Juventude

Duendeneta Dilleis

Viernes 31 de julio

Ultraligera

Zahara (formato rave)

(formato rave) Barry B

Chiquita Movida

Rager

Kike Varela

Eme DJ

Sobrezero

Ulex

Sábado 1 de agosto

La M.O.D.A.

La Pegatina

Biznaga

Mr. Kilombo

Sonido Gallo Negro

Gara Durán

Alizza

Cool Nenas

NDLR

Quinkillada

Duendeneta Dilleis

Los abonos de tres jornadas están disponibles a 65 euros (gastos de gestión incluidos) en sonriasbaixas.info y Enterticket.es. Las entradas de día salen a la venta el lunes 11 de mayo a las 12.00 horas, con precios de lanzamiento especiales.

SonRías Baixas, veinte años de música con las mareas de fondo

El SonRías Baixas nació en Bueu como un festival de dimensiones familiares con un propósito claro: ofrecer buena música en un entorno excepcional, el litoral de O Morrazo, en plena ría de Pontevedra. Con los años, la cita fue ganando peso en el circuito gallego y peninsular hasta convertirse en uno de los eventos más representativos del verano musical en España. Su fórmula ha sido siempre la misma: mezclar artistas consagrados con propuestas emergentes, mantener una apuesta firme por el talento gallego y garantizar la paridad en el cartel. Ediciones pasadas contaron con nombres como Tanxugueiras, La Raíz, Carolina Durante, Kase.O, Rozalén o La Oreja de Van Gogh. Pese a su vocación local, el festival lleva años atrayendo a público de toda la Península. Su 22ª edición, la de 2025, batió el récord de asistencia con más de 33.000 espectadores. La edición de 2026, la número 23, apuesta por un cartel sin géneros fijos: punk, folk, electrónica, pop rock y hip-hop conviven en el mismo recinto de As Lagoas. Es la mejor prueba de que el SonRías Baixas sigue siendo, edición tras edición, uno de los festivales más honestos y bien calibrados del país.

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