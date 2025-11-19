Sound Isidro Vibra Mahou 2026 arranca con Soziedad Alkohólika, Nusar3000 y el regreso de Pastora

Madrid se prepara para una primavera cargada de guitarras, pop y fusiones inesperadas gracias al anuncio de los primeros nombres de Sound Isidro Vibra Mahou 2026, que celebrará su 12ª edición entre abril y junio. El ciclo, que ya se ha consolidado como uno de los grandes escaparates de la música en directo en la capital, vuelve a desplegarse en más de una decena de salas con un cartel que mezcla leyendas, nuevas promesas y propuestas arriesgadas.
Entre los nombres más destacados figuran los veteranos Soziedad Alkohólika, auténticos iconos del hardcore-punk estatal que abrirán fuego en La Riviera el 9 de abril. La avanzadilla también incluye a nusar3000, Colectivo Da Silva y mori, representantes de la nueva ola pop española, así como la celebración del aniversario de Pastora, grupo que marcó el inicio de siglo con himnos como Lola. La psicodelia europea llegará de la mano de los belgas The Haunted Youth, mientras que el rock alternativo argentino tendrá presencia con Bestia Bebé.
El festival no se queda ahí: habrá espacio para propuestas híbridas como Frente Abierto, que combina flamenco con doom metal, o Ruiseñora, que mezcla electrónica, copla y psicodelia. También se suman nombres emergentes como Cervatana, proyecto paralelo del vocalista de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y el diablo de shanghai, con su apuesta por el art rock. La diversidad estilística es evidente: desde el bolerismo contemporáneo de Lima Negra hasta el indie-folk de Pajaro Sunrise, pasando por la renovación del corrido urbano de LA TXAMA.
La programación inicial ya cuenta con más de treinta artistas confirmados, entre ellos Mourn, Familia Caamagno, Patricia Lint, PAVVLA, Kokoshca y Weak, con conciertos repartidos en salas como Siroco, El Sol, Cadavra o Sala Mon Live. El festival promete seguir ampliando su cartel en las próximas semanas, reafirmando su papel como uno de los ciclos más eclécticos y vibrantes de la escena madrileña.
Primeros confirmados Sound Isidro 2026
- Jueves 9 de abril: Soziedad Alkohólika @ La Riviera
- Viernes 10 de abril: Mourn @ Siroco
- Sábado 11 de abril: Familia Caamagno + The Homens @ Maravillas Club
- Sábado 11 de abril: Patricia Lint @ Cadavra
- Jueves 16 de abril: Pajaro Sunrise @ Sala Villanos
- Viernes 17 de abril: Colectivo Da Silva @ Sala Mon Live
- Viernes 17 de abril: Erin Memento @ Wurlitzer Ballroom
- Sábado 18 de abril: mori @ Copérnico
- Jueves 23 de abril: Kiliki @ Maravillas Club
- Jueves 23 de abril: Lucas Jesús @ Siroco
- Jueves 23 de abril: Señora Biónica @ Wurlitzer Ballroom
- Viernes 24 de abril: el diablo de shanghai @ El Sol
- Viernes 24 de abril: Lima Negra @ Cadavra
- Viernes 24 de abril: The Haunted Youth @ Sala Mon Live
- Sábado 25 de abril: Frente Abierto @ Copérnico
- Sábado 25 de abril: nusar3000 @ Sala BUT
- Sábado 25 de abril: LA TXAMA @ Café La Palma
- Jueves 7 de mayo: PAVVLA @ Cadavra
- Viernes 8 de mayo: Cervatana @ El Sol
- Viernes 8 de mayo: Ruiseñora @ Siroco
- Viernes 8 de mayo: Go Cactus @ Wurlitzer Ballroom
- Sábado 9 de mayo: Pastora @ Sala Villanos
- Sábado 9 de mayo: TRONKAS! @ Maravillas Club
- Jueves 14 de mayo: Anouck the Band @ El Sol
- Jueves 14 de mayo: Euskoprincess @ Sala B
- Viernes 15 de mayo: Niños Luchando @ Cadavra
- Viernes 22 de mayo: mariagrep & Mundo Prestigio @ Sala B
- Sábado 23 de mayo: Paco te quiero @ Siroco
- Viernes 5 de junio: Bestia Bebé @ Sala Mon Live
- Viernes 5 de junio: Weak @ Siroco
- Jueves 11 de junio: Kokoshca @ Copérnico
…y más artistas y conciertos por anunciar…
