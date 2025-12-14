The Hives, Ultraligera y Depresión Sonora lideran las nuevas confirmaciones del Low Festival 2026

El Low Festival 2026 ha decidido adelantarse a la Navidad con un regalo para los amantes de la música: una tanda de confirmaciones que refuerza su nueva etapa en Torrevieja. La cita, que tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria, contará con nombres de peso internacional y nacional que consolidan al festival como uno de los más atractivos del verano.

Entre las incorporaciones destacan The Hives, que regresan al Low en plena gira mundial y en uno de los momentos más sólidos de su carrera. La banda sueca, referente absoluto del garage rock, promete un directo incendiario con himnos como Tick Tick Boom o Hate to Say I Told You So, que siguen siendo imprescindibles en cualquier setlist. Junto a ellos, la emergente Ultraligera se suma como una de las propuestas más prometedoras del pop-rock alternativo español, tras el éxito de su álbum Pelo de Foca.

El cartel también suma a Depresión Sonora, proyecto de Marcos Crespo, que se ha convertido en una voz clave del post-punk contemporáneo con su esperado disco Los Perros No Entienden Internet. A su lado, el dúo andaluz Juventude aporta frescura con su debut Juventude, definido por ellos mismos como “pop surrealista pa’ la peña de la pista”. La lista se completa con pablopablo, que con Canciones En Mi ha demostrado su versatilidad como productor y artista; Papa Topo, siempre fieles a su eclecticismo que va del pop sixties al punk y el bolero; y Parquesvr, con su sonido crudo y directo que se ha convertido en bandera del underground nacional.

El festival ya contaba con nombres como Kasabian, Love of Lesbian, Editors, La Casa Azul, Fangoria o Rufus T. Firefly, entre otros, configurando un cartel que mezcla veteranía y nuevas voces. Con esta apuesta, el Low no solo refuerza su vínculo con Torrevieja, sino que se posiciona como un referente cultural y musical del Mediterráneo.

Torrevieja se consolida como el corazón del Low Festival

El Low Festival 2026 refuerza su vínculo con Torrevieja, que se convierte en el nuevo epicentro musical del Mediterráneo. La ciudad alicantina acogerá el evento en el Parque Antonio Soria, un espacio que combina ubicación estratégica, infraestructura de gran formato y un entorno cultural en plena expansión. Con sus playas, clima privilegiado, amplia oferta hotelera y una agenda cultural activa, Torrevieja se posiciona como escenario ideal para esta nueva etapa del festival. Además de aportar dinamismo cultural y económico a la ciudad, el Low amplía la oferta de ocio más allá de la temporada alta tradicional, consolidando a Torrevieja como destino musical de referencia. Los abonos generales y VIP ya están disponibles desde 69,99€, con descuentos especiales para los empadronados en la localidad.

Adiós a Benidorm tras celebrar su 15º aniversario

El Low Festival 2025 conmemoró su 15º aniversario en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm entre el 25 y el 27 de julio, reuniendo a más de 65 artistas en un cartel que combinó grandes nombres internacionales con una fuerte presencia nacional. La edición destacó por actuaciones de Pet Shop Boys, que presentaron su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, y el espectáculo audiovisual de Empire of the Sun, además de conciertos de The Kooks y Bomba Estéreo. En el apartado nacional, el festival apostó por más del 80% de talento español con nombres como Carolina Durante, Amaia, Zahara, Viva Suecia, Lori Meyers, Dorian, Miss Caffeina y Delaporte, consolidando su identidad como uno de los eventos más importantes del verano. Con una mezcla de indie, pop, electrónica y rock alternativo, el Low 2025 reafirmó su posición como referente cultural y musical en España, ofreciendo tres jornadas de música en directo que marcaron un hito en su trayectoria.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.