Tomavistas 2024 confirma a Phoenix y más nombres

Tomavistas crece en nombres para su edición 2024. Desde que comenzaron a anunciar confirmaciones, a finales de 2023, ha sido un no parar. A los nombres que ya están como The Blaze, Standstill, The Jesus and Mary Chain o Belle & Sebastian, se han unido un elenco increíble.

Si el otro día nos trajeron la confirmación de la gira de Los Planetas, con motivo de su XXX aniversario de Super 8, hoy traemos noticias sobre su cartel. En la tanda de hoy se han unido los franceses Phoenix, Georgia, Editors, Melenas, Cariño, Villagers, Repion y Adiós Amores.

Sin duda a esta edición 2024 le está quedando un cartel de infarto.

Novedades en el Tomavistas

El esta edición del festival madrileño se cambia de recinto a la Caja Mágica, lo que le dará mayor espacio aunque tenemos que reconocer que nos encanta el Tierno Galván. El festival pasa a tener 2 días y se celebrará el 24 y 25 de mayo.

Los abonos ya están a la venta a 110 euros más gastos de gestión y aún no se ha publicado la distribución por días y escenarios. Lo que sí vaticinamos es que va a ser una edición muy especial que consolida a este festival como una de las fechas reseñables en el circuito de festivales.