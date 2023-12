Tomavistas 2024: Primeras Confirmaciones con The Blaze y Belle and Sebastian a la cabeza

El festival Tomavistas ha anunciado sus primeras confirmaciones para la edición de 2024, prometiendo una experiencia musical inolvidable. Entre los primeros nombres que destacan se encuentran The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr., Standstill, Alizzz, Derby Motoreta‘s Burrito Kachimba, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Baiuca, Dry Cleaning y Bodega, que han sido anunciados como los doce artistas que inauguran el cartel.

El evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo en La Caja Mágica de Madrid, donde se celebrará la octava edición del festival. Con más horas de música en vivo, más espacio y cuatro escenarios, Tomavistas mantiene su esencia única que fusiona a la perfección la música, el público y la ciudad.

Los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de géneros y estilos, desde el indie rock hasta la electrónica, pasando por el pop alternativo. Las entradas ya están disponibles y, dada la expectativa generada, se espera que se agoten rápidamente. Tomavistas se consolida así como un evento imprescindible para los amantes de la música en Madrid. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran familia musical!