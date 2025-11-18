Trashville vuelve a rugir en el Azkena Rock Festival 2026 con una programación salvaje

El Azkena Rock Festival ha desvelado la programación completa de su escenario más visceral, Trashville, que se celebrará en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, los días 18, 19 y 20 de junio de 2026. Este espacio, concebido como la cara más underground y gamberra del festival, reunirá a una selección de propuestas que van desde el punk más corrosivo hasta el garage más primitivo y el psychobilly teatralizado.

Entre los nombres confirmados destacan The Dwarves, auténticos veteranos del punk estadounidense liderados por Blag Dahlia, conocidos por su actitud provocadora y sus directos explosivos. Junto a ellos, Bridge City Sinners desplegarán su particular mezcla de folk gótico y bluegrass, mientras que los franceses Cuir traerán su synthpunk de estética neón y espíritu contestatario. La psicodelia rave de Henge, el garage-punk gallego de Captain Trasho y el ritual oscuro de Twin Ghosts completan un cartel que no entiende de etiquetas.

La propuesta se amplía con bandas como Les Robots, que llegan desde los Países Bajos con su estética de autómatas y su sonido surf instrumental retrofuturista, o los japoneses Stompin’ Riffraffs, que prometen un show sudoroso y sin adornos. También habrá espacio para el horrorbilly de Bloodsucking Zombies from Outer Space, el punk festivo de Radioactivas y la irreverencia de Ángel y Cristo, capaces de mezclar referencias tan dispares como Parchís y Sonic Youth.

El festival, que ya había anunciado a grandes nombres como Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, Circle Jerks o Corrosion of Conformity, refuerza así su carácter ecléctico y su apuesta por la diversidad sonora. Un año más, el ARF se ha consolidado como uno de los templos europeos del rock gracias a su capacidad para equilibrar leyendas del género con propuestas emergentes y arriesgadas.

Con esta nueva tanda de confirmaciones, Trashville se reafirma como el corazón más salvaje del festival, un espacio donde la distorsión manda y cada acorde amenaza con hacer saltar los plomos.

The Dwarves: tres décadas de punk sin concesiones

La historia de The Dwarves es la de una banda que nunca ha pedido permiso para existir. Formados en Chicago en 1983 y posteriormente asentados en San Francisco, el grupo liderado por Blag Dahlia y el guitarrista HeWhoCannotBeNamed se convirtió rápidamente en sinónimo de provocación. Su primer álbum, Toolin’ for a Warm Teabag (1988), ya mostraba su inclinación por el punk más sucio y directo, pero fue con Blood Guts & Pussy (1990) cuando alcanzaron notoriedad internacional. La portada explícita y las canciones de apenas un minuto consolidaron su reputación como una de las bandas más extremas de la escena.

Durante los noventa, discos como Sugarfix (1993) y The Dwarves Are Young and Good Looking (1997) demostraron que, más allá del escándalo, había un talento real para componer himnos punk de alta velocidad. Su relación con sellos como Sub Pop y Epitaph les situó en el mapa junto a otros referentes del género. En los 2000, trabajos como The Dwarves Must Die (2004) y Born Again (2011) mantuvieron intacta su energía, con colaboraciones de figuras como Dexter Holland de The Offspring y Nick Oliveri de Queens of the Stone Age.

Hoy, con más de cuarenta años de trayectoria, The Dwarves siguen girando y publicando material, como el álbum Take Back the Night (2018), que reafirma su vigencia en la escena punk global. Su presencia en el Azkena Rock Festival 2026 no es solo un guiño a los veteranos, sino una oportunidad para comprobar cómo una banda que nunca se ha domesticado continúa incendiando escenarios con la misma rabia que en sus inicios.

Bridge City Sinners: folk oscuro desde Portland

Si The Dwarves representan la tradición punk más corrosiva, Bridge City Sinners son la prueba de que el folk puede ser igual de subversivo. Originarios de Portland, Oregón, el colectivo liderado por Libby Lux ha construido una propuesta única que mezcla bluegrass, folk tradicional y una estética gótica que los ha convertido en referentes del llamado “folk punk”. Su debut Here’s to the Devil (2019) ya mostraba esa dualidad entre lo festivo y lo macabro, con letras que exploraban la muerte, la espiritualidad y la decadencia.

En 2021 publicaron Unholy Hymns, un disco que consolidó su reputación y les llevó a girar por Estados Unidos con gran éxito. Su sonido, que combina banjo, violín y guitarras acústicas con una actitud punk, ha sido descrito como una especie de celebración oscura que convierte la música tradicional en un ritual contemporáneo. En 2023 lanzaron In the Age of Doubt, ampliando su paleta sonora y demostrando que su propuesta no es una curiosidad pasajera, sino un proyecto con ambición y profundidad.

La presencia de Bridge City Sinners en Trashville encaja a la perfección con el espíritu del escenario: un espacio para propuestas que desafían las etiquetas y que convierten cada concierto en una experiencia intensa y catártica. Su directo, liderado por la voz desgarrada y carismática de Libby Lux, promete ser uno de los momentos más singulares del festival, llevando al público desde la euforia colectiva hasta el estremecimiento íntimo en cuestión de minutos.

Cuir: Synthpunk francés con máscara rosa y actitud incendiaria

El caso de Cuir es uno de los más singulares dentro de la escena punk europea reciente. Se trata de un proyecto nacido en Francia como aventura en solitario de Doug Zilla, un músico que decidió ocultar su identidad tras una máscara de cuero rosa con cremalleras y guantes a juego, convirtiéndose en un icono underground de estética tan llamativa como su sonido. Su propuesta se mueve en el terreno del synthpunk, un híbrido que combina la crudeza del punk tradicional con sintetizadores baratos y un espíritu festivo y contestatario.

Su debut llegó en 2021 con el álbum Album, editado por Offside Records y Rockstar Records, donde temas como Blouson Noir, Cagoule Rose o Ton Cuir Noir De Merde mostraban un estilo directo, canciones de menos de dos minutos y letras en francés cargadas de ironía y nihilismo. En 2022 publicó un EP que reforzó su reputación como agitador de la escena DIY, y en 2024 lanzó Album, Album, un título que mantiene su humor absurdo y que incluye cortes como Les nerfs à vif, acompañado de un videoclip que subraya su estética gamberra.

En directo, Cuir se presenta como un ritual de caos controlado: sintetizadores chirriantes, bases rápidas y una estética que mezcla lo kitsch con lo contestatario. Medios como Maximum Rocknroll han destacado su capacidad para revitalizar el synthpunk con canciones cortas, sin grasa y con una energía que no da tregua.Su presencia en Trashville dentro del Azkena Rock Festival 2026 promete ser uno de los momentos más explosivos del cartel, llevando al público a un viaje de distorsión, sudor y desenfreno.

