Visor Fest ha dado el último paso para completar su edición de 2026: el festival valenciano ha anunciado la distribución por días de un cartel que ya incluía a Manic Street Preachers, RIDE, Ocean Colour Scene, New Model Army, The Wannadies, Gene, Hoodoo Gurus y The Damned, y ha presentado a los cuatro DJs encargados de prolongar cada jornada. Las entradas de día ya están disponibles por 55 euros en visorfest.com.

Ocho bandas repartidas en dos noches con propósito

La distribución no es solo logística: es también una declaración de intenciones sobre cómo se entiende un festival de estas características. El viernes 25 de septiembre reúne a Ocean Colour Scene (que celebran el 30 aniversario de Moseley Shoals), The Damned (en su 50 aniversario), New Model Army y Hoodoo Gurus. El sábado 26 de septiembre corresponde a Manic Street Preachers, RIDE, Gene (única fecha en España) y The Wannadies.

Dos jornadas que equilibran bien sus pesos: el viernes carga con los aniversarios más celebrados del cartel, el sábado con las bandas que llevan más actividad reciente. Ya analizamos el cartel en profundidad cuando se completó con la incorporación de los Manics y The Damned.

Los DJs: cuatro perfiles, una misma filosofía

La selección de DJs para esta edición no es accidental. Los cuatro responden a sensibilidades distintas pero comparten un enfoque basado en el conocimiento profundo del material y el rechazo al eclecticismo decorativo.

El viernes actuarán Eneida Fever! y Luis Bonias. La primera es una figura imprescindible de la escena underground barcelonesa: desde los años noventa, cuando fundó el sello Bip Bip Records y abrió las puertas del mítico club The Magic In The Air, sus sesiones funcionan como un recorrido ecléctico por el garage, el beat, el soul, la psicodelia y el funk de los sesenta. El Magic In The Air Club —que este octubre celebra precisamente su 30 aniversario— fue punto de encuentro de Sidonie, Elephant Band y decenas de bandas que construyeron una escena barcelonesa transversal. Luis Bonias aporta el contrapeso: residente de salas emblemáticas de Valencia y España durante décadas, con un conocimiento de la pista de baile que lo sitúa entre las referencias de la cultura musical valenciana.

El sábado, Alesa DJ y Mario Oldies. Alesa construye su identidad desde Alcoy a partir de los sonidos electrónicos de los ochenta y noventa (synth-pop, EBM, electrónica alternativa, clásicos del pop de baile), canalizados a través de su proyecto Tanzen. Mario Oldies propone un recorrido más fronterizo: post-punk, new wave, Madchester, garage, psych soul, en sesiones donde el buen gusto no excluye la curiosidad.

Programa completo por días

Viernes 25 de septiembre

Ocean Colour Scene (30 aniversario de Moseley Shoals)

The Damned (50 aniversario)

New Model Army

Hoodoo Gurus

DJs: Eneida Fever! / Luis Bonias

Sábado 26 de septiembre

Manic Street Preachers

RIDE

Gene (única fecha en España)

The Wannadies

DJs: Alesa DJ / Mario Oldies

Entradas de día disponibles por 55 euros en visorfest.com.

Un festival que no tiene prisa

Visor Fest lleva cuatro ediciones construyendo un modelo de festival que parte de una premisa sencilla y cada vez más difícil de encontrar: un único escenario, sin solapamientos, con tiempo para cada concierto. El resultado es una asistencia que no se dispersa entre escenarios y bandas que no compiten por la atención del público. Es un formato que requiere que cada actuación esté a la altura por sí sola, y que el cartel funcione como conjunto antes que como acumulación de nombres.

Esta edición de 2026 suma las conmemoraciones de Moseley Shoals y del 50 aniversario de The Damned a la presencia de bandas que han demostrado en los últimos años seguir teniendo algo que decir. Los Manics publicaron Critical Thinking en 2024. RIDE lleva varios años de actividad regular desde su reunión. Gene actúa aquí en exclusiva española. El festival no necesita justificar el cartel: lo consigue por sí mismo.

Diez años sin red de seguridad

Visor Fest arrancó en Valencia como apuesta por un modelo de festival de nicho en un momento en que el mercado empujaba hacia el macrofestival. La propuesta era clara desde el principio: bandas con historia y público fiel, formato de sala o recinto pequeño, sin estrella de pop convocando a un público que no había ido a verlas a ellas. Lo que ha cambiado en diez años es la escala (el aforo ha crecido, las bandas son más grandes) y lo que no ha cambiado es la filosofía: aquí no hay escenarios paralelos porque la música no es un fondo.

En 2026, con un cartel que suma aniversarios de Moseley Shoals y de The Damned a bandas que siguen activas y publicando, Visor Fest llega a lo que podría ser su edición más ambiciosa sin haber renunciado a ninguna de las premisas que lo convirtieron en una referencia para su público. La incorporación de DJs con perfiles tan definidos como Eneida Fever! o Alesa DJ confirma que la experiencia también se cuida una vez bajen del escenario las bandas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.