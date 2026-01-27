Visor Fest 2026 suma a Ocean Colour Scene, New Model Army y The Wannadies a un cartel de culto

El Visor Fest 2026 continúa dando forma a un cartel que, un año más, apuesta por conciertos completos, sin solapamientos y con un enfoque centrado en bandas cuya obra ha resistido el paso del tiempo. A las primeras confirmaciones —con Ride como pilar inicial de la llamada “Constelación 2026”— se suman ahora tres nombres que refuerzan la personalidad del festival: Ocean Colour Scene, New Model Army y The Wannadies. La cita tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en La Marina de València, un espacio que el festival ha convertido en su nuevo hogar tras su paso por Benidorm y Murcia.

La incorporación de Ocean Colour Scene llega con un valor simbólico evidente: la banda celebrará el 30º aniversario de Moseley Shoals, un disco que no solo los consolidó en pleno auge del britpop, sino que también se convirtió en uno de los trabajos más influyentes de su generación. TPor su parte, New Model Army, con más de cuatro décadas de trayectoria, llegan en un momento especialmente sólido tras la publicación de Unbroken en 2024, un álbum producido junto al legendario Tchad Blake y recibido con entusiasmo por la prensa especializada internacional. Finalmente, The Wannadies, una de las bandas más queridas del indie-pop escandinavo, aportan la nota luminosa y melódica que siempre ha caracterizado su carrera desde los años noventa.

Ocean Colour Scene, New Model Army y The Wannadies: tres trayectorias que explican por qué siguen importando

La historia de Ocean Colour Scene es, en buena medida, la historia paralela del britpop desde un ángulo menos mediático pero igual de influyente. Formados en Birmingham a finales de los ochenta, comenzaron a ganar notoriedad con Ocean Colour Scene (1992), pero fue Moseley Shoals (1996) el que los catapultó definitivamente. Con canciones como The Riverboat Song, The Day We Caught the Train o The Circle, el álbum se convirtió en un clásico instantáneo y en una pieza clave para entender la conexión entre tradición rock británica y sensibilidad pop contemporánea. Su siguiente trabajo, Marchin’ Already (1997), consolidó su estatus con un número uno en Reino Unido. A lo largo de los años, la banda ha mantenido una actividad constante, publicando discos como One from the Modern (1999), Mechanical Wonder (2001) o Painting (2013), y preservando un directo sólido que ha sido reconocido por medios como Rolling Stone en retrospectivas sobre el britpop, aunque sin referencias específicas a su participación en Visor Fest. Su presencia en la edición 2026 no solo apela a la nostalgia, sino también a la vigencia de un repertorio que sigue llenando salas y festivales en Reino Unido y Europa.

Por su parte, New Model Army representan una de las carreras más singulares del rock alternativo europeo. Fundados en 1980 por Justin Sullivan, han construido un sonido que combina post‑punk, folk, rock político y una intensidad emocional que los ha convertido en una banda de culto. Su debut Vengeance (1984) ya mostraba una identidad propia, pero fueron discos como Thunder and Consolation (1989) y Impurity (1990) los que cimentaron su reputación internacional. A lo largo de los años, han mantenido una coherencia creativa admirable, con trabajos como Eight (2000), High (2007), Between Dog and Wolf (2013) o From Here (2019). Su álbum más reciente, Unbroken (2024), producido junto a Tchad Blake, ha sido destacado por medios como Consequence y Stereogum en reseñas sobre su discografía reciente, aunque sin información específica sobre su paso por Visor Fest. La banda sigue siendo un referente en directo, con conciertos que combinan intensidad política, energía cruda y una conexión profunda con su base de seguidores. Su presencia en el festival valenciano subraya la apuesta del evento por artistas con una trayectoria sólida y un presente creativo aún vibrante.

Por último, The Wannadies completan esta tríada de nombres esenciales con una trayectoria que explica por qué su influencia en el indie‑pop europeo sigue siendo tan reconocible décadas después. Formados en Skellefteå, Suecia, a finales de los ochenta, el grupo encontró su identidad muy pronto gracias a un sonido que combinaba guitarras brillantes, melodías inmediatas y una energía juvenil que los situó como una de las bandas más exportables del pop alternativo escandinavo. Su debut homónimo The Wannadies (1990) y su continuación Be a Girl (1994) marcaron el camino, pero fue Bagsy Me (1996) el que los llevó a un reconocimiento internacional más amplio, impulsado por el éxito global de You and Me Song, un single que se convirtió en un himno generacional tras aparecer en la banda sonora de Romeo + Juliet. A partir de ahí, trabajos como Yeah (1998) o Before & After (2002) consolidaron su reputación como una banda capaz de equilibrar dulzura pop, guitarras vibrantes y un sentido melódico inconfundible.

Aunque su actividad discográfica se ralentizó en los años posteriores, The Wannadies han mantenido una presencia constante en directo, especialmente en Escandinavia y Reino Unido, donde siguen siendo recibidos como una banda de culto. Su presencia en el Visor Fest 2026 encaja de forma natural con la filosofía del festival: recuperar bandas cuya obra no solo marcó una época, sino que sigue conectando con nuevas audiencias gracias a canciones que mantienen intacta su capacidad de emocionar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.