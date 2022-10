Vuelve el Austin City Limits Festival con un cartel fascinante

Austin City Limits tiene la virtud de licuar la esencia de una ciudad como Austin y presentarla al mundo con un radiante eco de libertad, amor y música. Durante dos fines de semana, seis días, en el céntrico Zilker Park convivirán amantes de la música de todas las clases, religiones y sexos en un ambiente de libertad y respeto que se denota en su ecléctico cartel. El folk inmortal de Nathaniel Rateliff, el pop de Pink, el rap LGTBi de Lil Nas X, la clase de James Blake, el nuevo hip hop encarnado en SZA y Princess Nokia, la elegancia de Arlo Parks, el indie de Paramore, The Marías, War On Drugs o Death Cab for Cutie y la electrónica vanguardista de Flume o Zhu nos esperan en un festival que guarda un broche de oro inmejorable con los legendarios Red Hot Chili Peppers. Todos ellos encarnarán ese espíritu hippie y rebelde que encarna esta ciudad conocida por su lema Keep Austin Weird.

Repasamos alguno de los nombres estelares que colapsarán Austin durante este mes de octubre, del 7 al 9 y del 14 al 16, que viviremos intensamente y que te contaremos a través de nuestras redes sociales y de la web de Crazyminds.

Leyendas con nuevo disco bajo el brazo

Red Hot Chili Peppers

Foto de Detroit Free Press

La banda de Los Ángeles llegará a Austin casi sin tiempo para desenpolvar su último disco, Return of the Dream Canteen, que saldrá al mercado el 14 de octubre, en pleno festival. De los estudios Shangri-La al escenario del ACL sin sacarse el precinto. Es el segundo disco de los Red Hot este año, por lo que se presume que serán dos conciertos para el recuerdo de todos sus fans, aunque no faltará un repaso a una trayectoria de casi 40 años que ha marcado un antes y después en el rock.

El resurgir del Folk

Nathaniel Rateliff

No importa con qué banda viaje este hombretón de San Louis, cuando su escandalosa voz y sus provocativos riffs desenpolvan lo mejor del viejo folk americano la fiesta está servida. El prestigio ganado a base de temazos y actuaciones memorables le precede. A pesar de la brillantez de sus discos dispersos en diferentes sellos, la mayoría con Stax, siempre ha navegado entre el hype en el underground y el hecho de ser un artistazo infravalorado en el mainstream. Pero poco importan los likes, los views y las escuchas en Spotify cuando una guitarra ruge en un entorno como Zilker Park. Uno de los eventos cumbre de esta edición sin lugar a dudas.

Sofisticación sonora

James Blake

Qué díficil resulta etiquetar a James Blake. Le sucede a todos los genios y en este caso no podía ser menos. No importa si colabora con Travis Scott, con SZA o con Rosalía o la variedad de géneros que reiventa en cada disco, lo suyo es provocar emociones. Su sello es imposible de imitar y no tiene comparación con casi nada. En concierto, el chico de Enfield es puro satén, un aire fresco que cura cualquier mal, desde la nostalgia al desamor. Una delicia sonora en medio del parque.

Iconos del pop

Phoenix

La música de Phoenix es un jardín versallesco, tan rica en matices como el Barroco del palacio por el que todo el mundo conoce la localidad de donde provienen. En las últimas décadas han sabido recoger el testigo de la siempre variada y talentosa escena musical francesa para no solo ser su abanderado sino para ser el icono de un nuevo rock independiente europeo marcatendencias a nivel mundial. Un reencuentro con los Phoenix es otro de los grandes regalos de este festival alucinante.

Una nueva musa

SZA

Si has estado en Estados Unidos recientemente es probable que alguien te haya dado la brasa con SZA o te la hayas encontrado en la radio de un Uber o en el hilo musical de un supermercado. Es increíble que con un solo disco de estudio pero con colaboraciones sonadas con Doja Cat o Ty Dollar Sign haya hecho tanto ruido. La gran esperanza del rap llega desde San Louis a la espera de su esperado segundo disco, el cual la conducirá al súperestrellato y con un rap melódico emparentado con el pop más comercial que le ha llevado a cerrar el viernes del festival como cabeza de cartel. Abran paso a SZA.

Una artista multicultural

Arlo Parks

Arlo Parks tiene algo que engancha. La londinense apareció en 2019 con un par de EPs descomunales que anticiparon su talentoso primer y hasta ahora único álbum. Sus raíces nigerianas, chadianas y francesas y su vida en Inglaterra le han ofrecido un sinfín de referencias y es por ese motivo que cada canción suya es un compendio fascinante de folk, pop y sonidos urbanos que le hacen estar cerca de muchas cosas, desde Portishead a Radiohead, con tan 22 años. Una delicatessen multicultural.

El Indie encarnado

Death Cab for Cutie

Si alguien puede fardar de haber sido un referente absoluto en el Indie es esta banda de Washington. Y si a ellos le sumamos los Postal Service de Ben Gibbard estamos ante una de las bandas más prolíficas e influyentes de este siglo. A Austin llegan con su nuevo Asphalt Meadows bajo el brazo, un disco que viene a sublimar sus 25 años de trayectoria. Una parte de la historia de la música se subirá al escenario en Austin y allí estaremos para disfrutarlo.

La estrella que salió de Twitter

Lil Nas X

Old Time Road lo cambió todo. Luego llegó su polémico y fabuloso Montero para cambiar la piel del rap y abrir mentes a lo largo del mundo. Pero pocos saben que esta estrella que ha transformado el rudo rap de Atlanta en un luminoso alegato LGTBi es quizás el máximo exponente de los nuevos tiempos. Su carrera no comenzó en un bar de carretera tocando ante una clientela desencantada sino en Twitter. Lil Nas se hizó viral en esa red social llevando una cuenta fan de Nicky Minaj. De ahí pasó a SoundCloud, desde donde viralizó Old Time Road, lo cual llevó al padre de Miley Cyrus, la leyenda del country Billy Ray Cyrus, a hacer una versión conjunta y petar las listas de medio mundo. Eso fue el comienzo de una carrera meteórica que ha dejado por medio un discazo, vídeos espectaculares, una cascada de premios y la certeza de encontrarnos ante uno de esos artistas que marcarán un género como el Rap.

La rave del Austin City Limits

Flume

La electrónica más vanguardista llega desde Australia. Con Flume, el Austin City Limits nos regala la dosis de timba que todo buen festival requiere. El artista australiano se ha especializado en la díficil tarea de producir y mejorar temazos para grandes músicos como Chet Faker, Lorde, Disclosure, Caroline Polachek o Toro y Moi. En todos ellos sus bajos llenan cualquier estancia de elegancia. Solo para bailarines selectos, Flume desafiará nuestras caderas sin piedad.

La reina de Harlem

Princess Nokia

En Nueva York siempre pasan cosas y Princess Nokia es una buena muestra de ello. La rapera neoyorquina mezcla con talento rock, soul, funk y rap creando un universo sonoro muy peculiar. Engancha a la primera escucha y muestra en canciones cortas pero intensas el legado musical de su barrio, Harlem. Una licuadora de estilos que sorprende con letras descaradas y unos ritmos urbanos, pegadizos y totalmente adictivos. Una fiesta callejera en Austin.

Pop de altos vuelos

Paramore

La banda de Tennessee tiene la habilidad de encajar al menos una canción suya en cualquier playlist con buen gusto. No es de extrañar. Tienen todo lo que es necesario para crear canciones perfectas. La voz de Hayley Williams, los ritmos pegadizos pero contundentes de Taylor York y Zac Farro y sus letras ácidas conviven dentro de un cóctel explosivo que ha sabido evolucionar al igual que los tiempos. Desde el power rock al pop más macarra. Cada era de de Paramore ha sido fascinante y no lo será menos encontrar este repaso musical a la música alternativa del siglo XXI en pleno Austin City Limits.

El nuevo Indie americano

Japanese Breakfast

La banda de Michelle Zauner es el último pelotazo de la escena indie, lo que les ha llevado a llevarse un Grammy más que merecido. Su experimentación ha llevado al Indie a un nuevo escenario. A pesar de tener puntos de encuentro comúnes con artistas y bandas de la anterior generación, Japanese Breakfast ha sabido imprimirle un punto más atrevido y ruidoso a un Indie americano que necesitaba de nuevos rostros con ganas de experimentar. Michelle supo licuar la muerte de su madre en un hermoso álbum debut allá por el 2016 de nombre Psychopomp que ha destapado el tarro de las esencias siendo el precursor de dos discos más y una carrera más que interesante.

Ruidos de Los Ángeles

The Marias

El rostro del nuevo pop angelino es sin duda María Zardoya. Esta puertorriqueña se atreve con todo, desde versionar el Dakiti de Bad Bunny a crear un sonido sofisticado y único, que bebe del pop más experimental, del soul, del rock y de ritmos latinos. El combinado sienta muy bien al oído y te presenta una delicia acústica con una voz sensual y sugerente y melodías destinadas a sonar muy bien. A pesar de contar con un único disco de estudio y un puñado de singles y EPs, The Marias han hecho mucho ruido en Los Ángeles y comienzan a ser un referente del nuevo pop americano.

Bonus Track

El Austin City Limits es inabarcable. Repasamos brevemente otros nombres imprescindibles que dan lustre a su espectacular cartel. ¡Nos vemos en Austin! No te olvides de seguirnos en redes para no perderte nada.