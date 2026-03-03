Warm Up Estrella de Levante 2026 cierra su cartel con Bloc Party, Lori Meyers y Midnight Generation al frente

El Warm Up Estrella de Levante 2026 ya tiene su cartel definitivo y la edición promete ser una de las más potentes de su historia. El festival murciano ha anunciado trece nuevas incorporaciones que completan una programación de 48 conciertos repartidos entre el 1 y el 2 de mayo en el recinto de La Fica. Entre los nombres más destacados de esta última tanda aparecen Bloc Party, Lori Meyers y Midnight Generation, tres propuestas que refuerzan la diversidad estilística que caracteriza al evento. Las entradas de día saldrán a la venta este miércoles 4 de marzo a las 10:00h, mientras que los abonos siguen disponibles desde 74,99€.

La presencia de Bloc Party supone uno de los grandes reclamos de esta edición. La banda británica continúa celebrando el legado de Silent Alarm mientras mantiene viva la evolución sonora que ha marcado sus últimos trabajos. Su paso por Murcia será una oportunidad para reencontrarse con himnos generacionales y comprobar la energía que los ha convertido en imprescindibles de los festivales europeos. Por su parte, Lori Meyers regresan en un momento especialmente sólido de su carrera, combinando clásicos con nuevo material en el que están trabajando este año. Su directo, siempre contundente, promete ser uno de los más coreados del fin de semana.

El toque bailable lo aporta Midnight Generation, que llegan desde México con Tender Love, un álbum que les ha abierto definitivamente las puertas del circuito internacional gracias a su mezcla elegante de synth pop, funk y electrónica ochentera. A ellos se suman propuestas tan dispares como Ojete Calor, maestros del subnopop y responsables de algunos de los shows más imprevisibles del panorama nacional, o Repion, que presentarán 201, un disco más urbano y directo que consolida su crecimiento dentro de la escena alternativa estatal.

El cierre de cartel también incorpora a Akriila, rapera chilena que ha destacado por su estilo experimental y su mezcla de rap, poesía y melodías introspectivas, además de una larga lista de nombres que refuerzan la identidad del festival: Flash Stereo Club djs, Blackpanda, Hadren, Meritxell de Soto, Panasoma, Patata on Stereo y Rem djs. Con esta última tanda, el Warm Up confirma una edición que combina referentes internacionales, apuestas nacionales y una amplia representación de la escena emergente.

La distribución por días deja un sábado encabezado por The Kooks, Soulwax, Guitarricadelafuente, Ultraligera, Ginebras, Ladilla Rusa, León Benavente, Midnight Generation y una larga lista de artistas que llenarán La Fica desde primera hora. El domingo, el festival bajará el telón con Fatboy Slim, Bloc Party, La La Love You, Lori Meyers, Rusowsky, Carlos Ares, Ojete Calor, Repion y muchas más propuestas que consolidan a Murcia como uno de los epicentros culturales del arranque de la temporada festivalera.

Bloc Party: Dos décadas de sonido urgente y afilado

Formados en Londres a principios de los 2000, Bloc Party irrumpieron en la escena indie con un sonido urgente y afilado que cristalizó en Silent Alarm (2005), considerado uno de los debuts más influyentes de su generación. A lo largo de su carrera han explorado terrenos más electrónicos en discos como Intimacy (2008) o Four (2012), sin perder nunca su identidad rítmica y emocional. Tras varios cambios de formación, la banda liderada por Kele Okereke ha mantenido una trayectoria marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevas texturas, culminando en trabajos recientes que combinan madurez y energía. Su directo, siempre intenso, sigue siendo su mejor carta de presentación y una de las razones por las que continúan encabezando festivales en todo el mundo.

