Wireless Festival cancela su edición 2026 tras el veto del Gobierno británico a Kanye West

El Wireless Festival ha anunciado la cancelación inmediata de su edición 2026 después de que el Gobierno del Reino Unido haya bloqueado la entrada al país de Kanye West, también conocido como Ye, cuya presencia estaba prevista como cabeza de cartel durante las tres noches del evento en Finsbury Park. La decisión llega tras días de polémica, críticas institucionales y la retirada de varios patrocinadores, que consideraban inaceptable su contratación dadas las declaraciones antisemitas que el artista ha realizado en los últimos años.

Según confirmó el propio Ministerio del Interior británico, la solicitud de entrada de West fue rechazada al considerar que su presencia “no sería beneficiosa para el interés público”. El festival, que había defendido inicialmente su decisión de contratarlo, se ha visto obligado a cancelar toda la programación y proceder a la devolución de entradas. En un comunicado, la organización lamentó la situación y aseguró que “múltiples partes implicadas fueron consultadas antes de cerrar la contratación y no se detectaron objeciones en ese momento”.

La controversia se intensificó cuando figuras como el primer ministro Sir Keir Starmer, el alcalde de Londres Sadiq Khan y organizaciones como la Campaign Against Antisemitism denunciaron públicamente la participación del rapero. La presión aumentó aún más cuando marcas como Pepsi, Diageo, PayPal o Rockstar Energy rompieron su relación con el festival, dejando claro que no querían vincularse a un artista cuya trayectoria reciente incluye comentarios ofensivos, gestos de apoyo al nazismo y episodios de reincidencia incluso tras disculpas públicas.

Horas antes de conocerse el veto, West había publicado un nuevo mensaje en el Wall Street Journal en el que afirmaba: “He estado siguiendo la conversación en torno a Wireless y quiero afrontarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de la música. Estaría agradecido por la oportunidad de reunirme con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escuchar. Sé que las palabras no bastan: tengo que demostrar el cambio con mis actos. Si estáis abiertos, aquí estoy. Con amor”. Aun así, varias organizaciones judías insistieron en que no debía actuar en el festival.

La decisión del Gobierno británico supone un nuevo capítulo en la larga cadena de polémicas que rodean al artista desde 2022, cuando sus comentarios antisemitas provocaron la suspensión de sus cuentas en redes sociales y la ruptura de contratos con su agencia, su sello discográfico y marcas como Adidas o Balenciaga. Desde entonces, se han acumulado demandas, testimonios de exempleados y nuevas declaraciones públicas que han alimentado la percepción de que el artista no ha logrado reconducir su comportamiento pese a disculpas intermitentes.

Con la cancelación del Wireless Festival, la industria musical británica vuelve a enfrentarse al debate sobre los límites de la libertad artística, la responsabilidad de los promotores y el impacto real de las palabras de figuras con enorme influencia pública. Por ahora, el festival se queda sin edición y Kanye West suma otro episodio a una trayectoria tan influyente como turbulenta.

Kanye West: del genio creativo al artista más controvertido del siglo XXI

A lo largo de más de dos décadas, Kanye West ha sido una de las figuras más influyentes del hip hop y la cultura pop global. Debutó en 2004 con The College Dropout, un álbum que redefinió el sonido del rap mainstream y abrió una etapa de innovación constante. Le siguieron trabajos esenciales como Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak —clave para entender el R&B y el pop de la década siguiente— y el monumental My Beautiful Dark Twisted Fantasy, considerado por muchos críticos como una de las obras maestras del siglo XXI. Su discografía incluye también experimentos radicales como Yeezus, el expansivo The Life of Pablo y proyectos posteriores marcados por su inestabilidad personal. Aunque su impacto musical es indiscutible, los últimos años han estado dominados por polémicas públicas, declaraciones ofensivas y rupturas profesionales que han oscurecido su legado. Aun así, su influencia estética, sonora y cultural sigue siendo profunda y difícil de igualar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.