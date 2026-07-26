Xoel López se suma al cartel del Río Verbena Fest, que ya tiene listos los horarios de su quinta edición. El festival, que se celebrará los próximos 21 y 22 de agosto en la explanada exterior del Recinto Ferial de Pontevedra, incorpora al cantautor coruñés a una programación encabezada hasta ahora por Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, León Benavente y Sanguijuelas del Guadiana. Con esta incorporación, el cartel queda cerrado con un total de 18 artistas repartidos en dos jornadas.

Como ya contamos cuando el festival anunció sus primeras confirmaciones, el Río Verbena Fest ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en una de las citas fijas del verano gallego, y Xoel López no es precisamente un desconocido en su cartel: ya lo comentamos también en la reseña de Oniria Popular, su disco más reciente, que llegará ahora a Pontevedra en formato festival tras haberlo presentado este año en salas y otros escenarios veraniegos. Además, en su ficha de artista repasamos su trayectoria al detalle, la de un músico que ha hecho de la reinvención constante su seña de identidad.

Un cierre de cartel con acento gallego

La llegada de Xoel López completa una programación que refuerza especialmente la presencia de la escena gallega, con nombres como Sarria, Yoli Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos, Müntrails, Apolo 18 y French Riviera compartiendo cartel con proyectos de mayor recorrido como Love of Lesbian o Sidonie. Durante las dos jornadas convivirán el pop y el rock independiente de bandas consolidadas con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock, las propuestas emergentes y las sesiones de música electrónica que cerrarán cada noche, a cargo de Señora DJ y Sergio El Indio DJ.

Los abonos y las entradas diarias para las dos jornadas están ya a la venta en rioverbena.com, con la programación repartida entre los escenarios Xacobeo y La Gramola en el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra.

Estos son los horarios completos de ambas jornadas:

Viernes 21 de agosto (apertura de puertas a las 18:00 horas)

18:30–19:00h · Apolo 18 (La Gramola)

· Apolo 18 (La Gramola) 19:00–19:45h · Cora (Xacobeo)

· Cora (Xacobeo) 19:45–20:30h · Müntrails (La Gramola)

· Müntrails (La Gramola) 20:30–21:30h · Sidonie (Xacobeo)

· Sidonie (Xacobeo) 21:30–22:30h · Luis Fercán (La Gramola)

· Luis Fercán (La Gramola) 22:30–23:45h · Siloé (Xacobeo)

· Siloé (Xacobeo) 23:45–00:45h · Sarria (La Gramola)

· Sarria (La Gramola) 00:45–02:00h · La La Love You (Xacobeo)

· La La Love You (Xacobeo) 02:00–03:00h · Señora DJ (La Gramola)

Sábado 22 de agosto (apertura de puertas a las 17:45 horas)

18:15–19:00h · French Riviera (La Gramola)

· French Riviera (La Gramola) 19:00–20:00h · Yoli Saa (Xacobeo)

· Yoli Saa (Xacobeo) 20:00–20:45h · Los Acebos (La Gramola)

· Los Acebos (La Gramola) 20:45–21:45h · Carlos Ares (Xacobeo)

· Carlos Ares (Xacobeo) 21:45–22:45h · Sanguijuelas del Guadiana (La Gramola)

· Sanguijuelas del Guadiana (La Gramola) 22:45–00:15h · Love of Lesbian (Xacobeo)

· Love of Lesbian (Xacobeo) 00:15–01:15h · León Benavente (La Gramola)

· León Benavente (La Gramola) 01:15–02:15h · Xoel López (Xacobeo)

· Xoel López (Xacobeo) 02:15–03:15h · Sergio El Indio DJ (La Gramola)

El horario de cierre del sábado no es casual: Xoel López será el encargado de poner el broche final a los conciertos en el escenario Xacobeo antes de que la sesión de Sergio El Indio DJ tome el relevo hasta el final de la noche, un lugar reservado habitualmente para los nombres de mayor peso del cartel.

Más de tres décadas reinventándose sobre el escenario

Xoel López nació en A Coruña en 1977 y lleva más de tres décadas subido a los escenarios, primero al frente de Deluxe, la banda con la que despuntó en los años noventa, y desde hace más de una década bajo su propio nombre, con el que ha firmado una carrera marcada por la búsqueda constante de nuevos sonidos. Discos como Atlántico (2012) o, más recientemente, Caldo Espírito, le han valido reconocimiento crítico y un lugar propio dentro del indie iberoamericano, siempre abierto a dejarse influir por el pop, el rock y, cada vez más, por los ritmos latinoamericanos.

Ese apetito por la reinvención es precisamente lo que atraviesa Oniria Popular, el disco que Xoel López presentará en directo en el Río Verbena Fest y que publicó el pasado 17 de abril. Un trabajo que, según ha explicado el propio artista, nació de forma casi espontánea, sin buscarlo, y que combina la introspección de siempre con una mirada cada vez más volcada hacia lo popular y lo colectivo. Que el festival haya elegido su concierto para cerrar la programación del sábado confirma el buen momento del músico gallego, que lleva meses de gira presentando estas canciones por salas, festivales y encuentros musicales de toda España, con un directo que sigue cambiando de forma en cada cita según el propio artista ha ido contando en distintas entrevistas a lo largo del año.

¿Con qué artista del cartel del Río Verbena Fest tienes más ganas de disfrutar este verano en Pontevedra?

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