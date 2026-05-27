El Zaragoza Feliz Feliz regresa este otoño con su edición más ambiciosa hasta la fecha: quince bandas repartidas entre La Lata de Bombillas y Sala Oasis durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2026. El festival zaragozano lleva ya varios años agotando abonos y construyendo una comunidad fiel que demuestra, edición tras edición, que el modelo del microfestival con criterio no solo sobrevive sino que gana terreno. Los abonos salen a la venta el próximo 29 de mayo a las 12h a través de lasttour.org.

Quince bandas, dos salas, cero relleno

El plato fuerte de La Lata de Bombillas lo ponen Cloud Nothings, la banda de Cleveland que lleva desde 2009 construyendo uno de los catálogos más sólidos del indie rock anglosajón. Su Here and Nowhere Else (2014) sigue siendo una referencia absoluta del género (pocas bandas han sabido cruzar el garage, el noise y la melodía con tanta precisión) y su regreso a los escenarios europeos es siempre un acontecimiento. Les acompañan el dúo zaragozano Bela Sandor, que actuará en casa; la oscuridad contemplativa de Gazella (shoegaze y dream pop en su estado más puro); las asturianas Le Rate Timide, uno de los debuts más arrebatadores de los últimos meses; y el pop espacial de Estrella Fugaz, que ya estuvo en la edición de 2020 y sabe perfectamente lo que es este festival.

En Sala Oasis el cartel es igualmente exigente. Triángulo de Amor Bizarro llegan en uno de sus mejores momentos: Mi Catedral, su disco de 2026, los ha devuelto al primer plano con una propuesta que sigue sin pedir permiso ni conceder descuentos. Se suman VVV [Trippin’you], uno de los nombres más influyentes del rock alternativo nacional de la última década; Lisasinson, las referencias indiscutibles del riot grrrl en España; Merina Gris, con su electrónica-punk en plena efervescencia; y propuestas como La 126, Sal del Coche, Joseluis, El Diablo de Shangai y los también zaragozanos Bela Sandor. Un cartel que, en conjunto, dibuja perfectamente el mapa del underground independiente español en 2026.

100 abonos, cero concesiones al mainstream

Hay algo deliberadamente contracultural en la filosofía del Zaragoza Feliz Feliz que merece ser nombrado: en un contexto en el que los festivales de tamaño mediano compiten a base de cabezas de cartel y patrocinadores, este microfestival lleva años apostando exactamente por lo contrario. Los primeros 100 abonos serán el llamado abono felizfeliz, limitado y con acceso a toda la programación incluyendo los conciertos de La Lata de Bombillas. El abono normal cubre todos los conciertos de Sala Oasis y el afterparty. Pocos festivales en este país pueden presumir de que sus abonos se agoten año tras año con esta filosofía de comunidad y bajo coste. El Zaragoza Feliz Feliz no solo programa buena música: genera afición, construye público y demuestra que otro modelo es posible.

Zaragoza Feliz Feliz: el underground tiene su casa

El Zaragoza Feliz Feliz nació como un evento de pequeño formato en la capital aragonesa con la vocación de crear un espacio propio para la escena underground independiente, lejos de los circuitos comerciales y los festivales de masas. Desde sus primeras ediciones, el festival apostó por combinar nombres consolidados de la escena alternativa española con proyectos emergentes, ofreciendo siempre un cartel de alta densidad musical en espacios íntimos que favorecen la conexión entre artistas y público.

A lo largo de su historia, el festival ha contado con bandas como Adam Green, Triángulo de Amor Bizarro, Estrella Fugaz o VVV [Trippin’you], construyendo un historial que habla por sí solo. Su fórmula —pocos abonos, dos salas, tres días, quince bandas y una comunidad que viaja desde otras ciudades para no perdérselo— lo ha convertido en una cita de referencia dentro del circuito indie nacional. La edición de 2026, con Cloud Nothings como gran reclamo internacional y un cartel de guitarras en estado de gracia, apunta a ser su edición más potente hasta la fecha.

Zaragoza Feliz Feliz 2026 — Cartel y fechas

12, 13 y 14 de noviembre de 2026



La Lata de Bombillas y Sala Oasis · Zaragoza



Abonos a la venta el 29 de mayo a las 12h en lasttour.org

La Lata de Bombillas

Bela Sandor

Cloud Nothings

Estrella Fugaz

Gazella

Le Rate Timide

Sala Oasis

El Diablo de Shangai

Joseluis

La 126

Lisasinson

Merina Gris

Sal del Coche

Triángulo de Amor Bizarro

VVV [Trippin’you]

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