Poco antes de acabar el año 2022, el Sónar, el Festival Internacional de Música Avanzada de Barcelona, anunció parte de la programación y novedades que nos encontraríamos en la celebración de su 30º aniversario, que tendrá lugar del 15 al 17 de junio en Barcelona. Pero hoy, el festival ha completado el programa musical, con 47 nuevas actuaciones, y ha avanzado los primeros contenidos y temáticas de Sónar+D. Además, ha desvelado su programación por días y noches.

En Sónar de Noche destacan el retorno a los escenarios del influyente artista de culto Aphex Twin, el colosal show tridimensional e inmersivo HOLO de Eric Prydz, la vuelta al festival de la catalana Bad Gyal ya convertida en estrella global y el hip-hop reflexivo de Little Simz. Y a Sónar de Día se suma la elegante sesión de house del DJ y productor sudafricano Black Coffee, una de las figuras más aclamadas del clubbing mundial, entre muchas otras. Estos se unen a los ya anunciados BICEP, Fever Ray, Amelie Lens, Peggy Gou, The Blessed Madonna, Solomun, Laurent Garnier, Richie Hawtin y muchos más.

Sónar de Noche – 16 y 17 de Junio

De esta forma, en el Sónar de Noche, Aphex Twin actuará en Sónar por primera vez en 12 años, podremos vivir HOLO, la aclamada mega-producción en 3D del gran estandarte del house progresivo Eric Prydz, y Bad Gyal actuará por primera vez en la franja nocturna del festival barcelonés.

Sónar de Noche contaba ya con los directos de BICEP y Fever Ray y con DJs estelares como Amelie Lens, Peggy Gou, Solomun y Richie Hawtin, entre otros. El line up se completa hoy con otros muchos nombres. Del ballroom house rapeado de Cakes Da Killa y el hip-hop reflexivo y socialmente atento de Little Simz, al mejor pop urbano del momento en un DJ set especial Club 2000 de Alizzz, diseñado para el 30º aniversario del festival. Del tech-house desenfadado de la figura viral Mochakk al techno atemporal de la leyenda barcelonesa Angel Molina. La diversidad y el sonido global de Londres estará representado por el live show Bubble Up de Ikonika, mientras que Detroit mostrará en el 30º aniversario una faceta diferente con DJ Holographic b2b DJ Minx. También se unirán en la cabina de DJ para pinchar a cuatro manos Tiga b2b Cora Novoa y Âme b2b Marcel Dettmann, estos últimos durante 5 horas el viernes en SonarCar by TOUS. El noise impredecible de Russell Haswell, el global club de Lowprofile, la sutileza de Undo, el sonido latino industrial de Cardopusher, el techno ultra-acelerado de Nene H y el ritmo seductor de Chloé Caillet completan la propuesta de Sónar de Noche en 2023.

Sónar de Día- 15, 16 y 17 de Junio

Por otro lado, en el Sónar de Día, el remodelado escenario SonarVillage by Estrella Damm cerrará la jornada diurna con la sesión de Black Coffee, una de las figuras más aclamadas del clubbing mundial. El icónico DJ de house sudafricano completa así el potentísimo triunvirato que encabezará Sónar de Día este año, que cuenta también con The Blessed Madonna (viernes 16 de junio) y Laurent Garnier (sábado 17 de junio).

Sónar de Día renueva este año su disposición de espacios y mejora sus equipamientos e instalaciones para ofrecer una nueva área de restauración más cómoda y nuevas zonas de baile para el público. Allí será donde Horse Meat Disco x Prosumer unan fuerzas en cabina para ofrecer una clase magistral de selección disco y house. También estarán el productor experimental de new-trance Lorenzo Senni y la figura rave madrileño-berlinesa Héctor Oaks, ambos presentando sus nuevos directos basados en sus inminentes lanzamientos. LEÏTI y Sticky M.A. presentarán sus últimos trabajos, en los que fusionan su sonido original con nuevos géneros, mientras que nusar3000 ofrecerá su híbrido entre drum&bass y reggaetón. KYNE coqueteará con el trap, el r&b y el latin soul y la unión inédita Kitty110 / LaBlackie / L’Beel llevará el rap a flirtear con diversos estilos, yendo del drill a la electrónica. El directo Vimana Discplay de Phran, inspirado en los sound-systems callejeros venezolanos, la esencia amapiano de Musa Keys, el hyperpop japonés de Tohji, los ritmos esotéricos de Sergi Botella… Y, con ellos, los productores de culto Oneohtrix Point Never y Max Cooper, el tándem brasileño BADSISTA b2b Cashu, la selectora Bored Lord y la gran talento catalana Marina Herlop.

Sónar+D – 15, 16 y 17 de Junio

El encuentro de arte y cultura digital Sónar+D se abre aún más a todo el público de Sónar de Día para presentar este año el programa más participativo de su historia, con más de un centenar de actividades y propuestas.

Bajo el mismo techo que los conciertos y DJ sets, se abordarán temas de máxima actualidad e impacto en nuestro día a día, como la Inteligencia Artificial y sus efectos en el arte y en la sociedad, la emergencia climática como leitmotiv de creadores de múltiples disciplinas y los nuevos procesos y prácticas creativas y cómo éstas son ejemplo de las relaciones entre tecnologías, investigación, creación, experimentación artística e innovación cultural: de los shows de Daito Manabe y Desert a la charla audiovisual del estudio creativo Universal Everything y la masterclass para las nuevas generaciones de creadores de Elijah, ideador de Yellow Squares.