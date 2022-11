Festivales: Primavera Sound anuncia el cartel para su primera edición dual en Barcelona y Madrid

Búscate en el cartel de Primavera Sound 2023… y encuéntrate. Porque te aseguramos que estás. Tras veinte ediciones, el festival es el espejo en el que se mira y se reconoce la comunidad que llegará de lejos y de cerca a Barcelona y por primera vez a Madrid el próximo mes de junio, pero después de todo lo vivido ese reflejo recorre dos direcciones trazando el más rico itinerario musical que se nos ocurre: Primavera Sound también se busca y se encuentra en su propio público. El aprendizaje, por lo tanto, es doble, igual que las sedes en las que se desplegará un line-up en el que todo importa, lleno de sorpresas y al mismo tiempo familiar, recién revelado en un spot presentado por Cupra. El Parc del Fòrum, del 1 al 3 de junio, y la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, del 8 al 10 de junio, acogerán las jornadas principales de Primavera Sound 2023 en dos ciudades que también se reflejarán la una en la otra en dos fines de semana consecutivos. Sea donde sea, sea como sea, I’ll be your mirror.



Serán en total más de 200 actuaciones por cada sede incluyendo ambas jornadas de bienvenida y cierre y por supuesto la programación de Primavera a la Ciutat, uno de los emblemas del formato de festival urbano que entre semana llevará algunos de los sonidos más excitantes de hoy a diferentes espacios y salas de Barcelona y Madrid. Un cartel compartido a 620 kilómetros de distancia, salvo alguna pequeña excepción, que de nuevo encuentra el innegociable equilibrio de género: la paridad en el elenco de artistas vuelve a conectar Primavera Sound con el mundo real sin que eso comprometa la oferta artística, tan rotunda que los siete meses que tenemos todavía por delante serán necesarios para descubrir cada detalle. Dos festivales que son uno y en realidad son infinitos.

CON TODO EL BRILLO

Esa pluralidad, esa diversidad tan Primavera Sound, también alcanza a lo estrictamente musical y depara combinaciones imposibles allá donde mires. Punk y k-pop, reguetón y metal, techno y salsa convivirán en una cita para celebrar la música en todas sus representaciones de la mano de grandes referentes, retornos ansiados, flamantes revelaciones y leyendas vivas. Ayer, hoy y mañana confluyen en un cartel que en un primer vistazo nos devuelve el brillo de la supernova hip-hop Kendrick Lamar, el cofre de himnos brit de Blur, Rosalía en su regreso a casa como fenómeno global, la versatilidad pop de Halsey, el fascinante misterio que supone cada encuentro con FKA twigs, Skrillex y su batidora de ritmos para el club, la magnética St. Vincent, la resurrección de The Moldy Peaches, el incontestable toque para el hit de Calvin Harris y Le Tigre en su vuelta a la pelea. También, claro, el de Depeche Mode: los primeros confirmados para Primavera Sound Barcelona y Madrid llegarán al festival en su reencuentro con los escenarios cinco años después.

UN LABERINTO DE ESPEJOS

Pero hay más, muchísimo más. Cada nombre, por pequeño que parezca, ha sido escogido para añadir valor al conjunto. Y es que el reflejo que proyecta Primavera Sound 2023 tiene múltiples formas, quizá más que nunca en la historia del festival. El hardcore para las masas de Turnstile, el rap expansivo de Baby Keem o el groove ilimitado de NxWorries (la unión de Anderson .Paak y Knxwledge) relucen igualmente dentro de una colección de sonidos donde también caben referentes de la vanguardia como John Cale y Laurie Anderson y discípulos como Yves Tumor, Julia Holter y Jockstrap. Las reuniones de Karate y be your own PET para agrandar su historia de culto y la nueva realeza indie que personifican Alex G, Alvvays y Julia Jacklin. El exceso de Måneskin y las japonesas Perfume y la solemnidad de My Morning Jacket y Gabriels. La fiesta de Channel Tres y Daphni y la introspección de Arlo Parks y Cavetown. El estruendo de Swans y Death Grips como contrapunto perfecto a la finura de Darkside y Beth Orton. El manual punk que siguen reescribiendo Bad Religion y OFF! y esas nuevas maneras de ser punk que nos han enseñado Yung Lean, JPEGMAFIA y Villano Antillano. Un billete de vuelta a los 90s en compañía de Come y Built to Spill y el visado al futuro que nos regalan PinkPantheress y Flowerovlove. Un viaje por el planeta pop guiados por las coreanas Red Velvet, el nigeriano Rema, la dominicana Tokischa y el francés Christine and the Queens. Y no te preocupes si no encuentras la salida: el cartel de Primavera Sound 2023 es un laberinto de espejos en el que lo mejor es perderse para encontrar nuevas obsesiones musicales.

NUEVOS REFLEJOS

Si esto va de mirar y reconocerse, de reconocernos, ninguna sensación resulta tan familiar como escudriñar el line-up y reencontrarse un año más con Shellac, el mejor espejo en el que mirarse, símbolos de un festival plenamente consciente de su historia pero siempre dispuesto a generar nuevos clásicos. Fred again.. tras su doble triunfo en la edición de 2022, Pusha T luciendo la corona rap que le pertenece por méritos propios, Sparks y su multiverso freak, la ninfa pop Caroline Polachek, Julian Casablancas surfeando la nueva ola de The Voidz, Kelela liderando otra expedición rumbo a la cara oculta del R&B, el geniecillo electrónico Four Tet: todas y todos vuelven al festival para inmortalizar nuevos instantes clave en sus respectivas carreras y de paso marcar el camino a seguir para quienes se estrenan. ¿Discursos pop de plena actualidad? Los Bleachers del polifacético Jack Antonoff, los estribillos artesanales de Japanese Breakfast y el talento total de Sudan Archives. ¿Maestros? El nuyorican Eddie Palmieri merece sin duda una bienvenida con todos los honores. ¿Ídolos urbanos? Mora y Trueno miran el género desde la cima. ¿Más baile? Charlotte de Witte y Nia Archives te montan la fiesta. ¿Desafíos extremos? Los que propondrán, cada uno a su manera, Soul Glo y Brutalismus 3000. Parte de la historia de Primavera Sound se encierra ya en todos y cada uno de los artistas que forman un cartel deslumbrante.

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS

En definitiva, Barcelona y Madrid vivirán dos Primavera Sound prácticamente idénticos en sus tres jornadas principales. Casi, casi. Una mínima diferencia que se concreta en un reducido grupo de artistas que únicamente actuarán en uno de los dos recintos dentro de la programación central de cada festival. El Parc del Fòrum será el lugar donde disfrutar del grand guignol metálico de Ghost, el quejío en ebullición de Israel Fernández y Diego del Morao, la saudade refinada de Arthur Verocai, el rock en scope de The War On Drugs (que en Madrid encabezará la programación de Primavera a la Ciutat con un concierto en La Riviera) y las confesiones gen-z de Holly Humberstone, mientras que por la Ciudad del Rock pasarán The Mars Volta en otra de sus volcánicas apariciones, una Bad Gyal ya definitivamente internationally, la británica Georgia con su baile emocional y la comuna post-punk que forman Crack Cloud.

LA JORNADA DE BIENVENIDA… Y EL FIN DE FIESTA

La música ya habrá empezado a sonar un par de días antes con el asalto a las salas de Primavera a la Ciutat, pero podemos decir que cada festival no arrancará oficialmente hasta el miércoles de cada semana. El 31 de mayo en el Parc del Fòrum y el 7 de junio en el Cívitas Metropolitano será el turno de las jornadas de bienvenida, de entrada gratuita y completamente libre hasta completar aforo. Una celebración (o dos, según se mire) que por supuesto tendrá la banda sonora más apropiada. Pet Shop Boys montarán su infalible juerga synth, pero no estarán solos. El trovador brit Jake Bugg, el entusiasmo llegado de Australia de Confidence Man y el rock castizo de La Paloma acompañarán a Neil Tennant y Chris Lowe en dos jornadas para que todo empiece de verdad.

Cada semana, cada festival, tendrá además su correspondiente y merecido fin de fiesta en una nueva colaboración entre Primavera Sound y Brunch -In. El domingo 4 de junio y el domingo 11 de junio, de nuevo en el Parc del Fòrum y el Cívitas Metropolitano respectivamente, Barcelona y Madrid gastarán sus últimos bailes en un Brunch -In de lujo liderado por Purple Disco Machine en Barcelona y Vitalic en Madrid y completado con Diplo y Ben Böhmer, CamelPhat, Carlita y Two Ex en ambas ciudades.

PRIMAVERA A LA CIUTAT: TAMBIÉN EN LAS SALAS

Si bien la principal actividad musical se centrará en el Parc del Fòrum entre el 1 y el 3 de junio y la Ciudad del Rock entre los días 8 y 10 respectivamente, Barcelona y Madrid vivirán también una intensa extensión de la programación en su circuito de salas. Es decir, un Primavera a la Ciutat que ampliará Primavera Sound 2023 tanto en el espacio como en el tiempo y además por partida doble: cada cita se extenderá durante toda una semana en un despliegue sin precedentes.

Los días 29, 30 y 31 de mayo y 4 de junio en Barcelona y los días 5, 6, 7 y 11 de junio en Madrid, Pet Shop Boys (que completarán sus dos semanas Primavera Sound añadiendo dos conciertos en sala a las jornadas de bienvenida), Loyle Carner, black midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP o Blondshell, entre otros, trasladarán Primavera Sound a las distancias cortas con conciertos en diferentes espacios de ambas sedes. Por un lado, Sala Apolo y La (2) de Apolo, Razzmatazz 1 y Razzmatazz 2 y Paral·lel 62; por el otro, La Riviera, El Sol, Independance, Shôko, La Paqui y Clamores.

Además, Arab Strap, Melody’s Echo Chamber, Jockstrap, Molchat Doma o Enumclaw en Barcelona y The War On Drugs, St. Vincent, Tokischa, Julia Jacklin o Nation of Language en Madrid terminarán de enriquecer cada vertiente de Primavera a la Ciutat para ratificar así esa idiosincrasia de evento urbano construida ya durante dos décadas. Ya lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo: dos festivales que son uno y en realidad son infinitos.

ENTRADAS PARA PRIMAVERA SOUND 2023

Las entradas para Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 en todas sus modalidades estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a las 12:00 CET en DICE: los abonos simples tendrán un precio de 325 € (+ gastos de distribución), las entradas de día tendrán un precio de 125 € (+ gastos de distribución) y los abonos dobles (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) tendrán un precio de 520 € (+ gastos de distribución). Los abonos y entradas de día VIP y los abonos a plazos de ambos festivales también estarán disponibles en DICE.

Si estás empadronado en la comarca del Barcelonés o en la Comunidad de Madrid, podrás beneficiarte de un descuento especial para residentes. Además, Primavera Sound se adhiere al Bono Cultural Joven: si eres titular de la tarjeta, podrás beneficiarte de la ayuda.

Las acreditaciones Primavera Pro Basic y Primavera Pro Premium, que dan acceso a la programación musical del festival así como a todas las conferencias y actividades de Primavera Pro 2023, tendrán un precio de 360 € (+ gastos de distribución) y 580 € (+ gastos de distribución).

Los abonos para Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 dan acceso a las jornadas principales que se celebrarán en el Parc del Fòrum y la Ciudad del Rock respectivamente. También dan la posibilidad, sujeta a limitaciones de aforo, de acceder a los conciertos de Primavera a la Ciutat y a la fiesta Brunch -In. Ambas programaciones funcionarán con un sistema de prereserva para evitar esperas cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Las jornadas de bienvenida serán de acceso gratuito y completamente libre hasta completar aforo: no será necesario presentar un abono o una entrada de Primavera Sound 2023 para disfrutar de los conciertos, pero funcionarán con un sistema de prereserva cuyos detalles se darán a conocer próximamente.