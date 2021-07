Coincidiendo con el inicio de la venta de entradas para Sonar 2022, la organización del festival ha anunciado numerosos incorporaciones de estrellas globales como Eric Prydz, Nathy Peluso, Folamour, Reinier Zonneveld, Helena Hauff, Kiddy Smile y Avalon Emerson o el tándem a cuatro manos de Tiga y Hudson Mohawke presentando su nuevo proyecto rave Love Minus Zero.

La edición de 2022 acentúa su carácter festivo, sube los BPMs y aumenta su apuesta por la diversidad y la transgresión de géneros. La DJ brasileña ANNA, el proyecto de colaboración africano Scotch Rolex, el hard techno de los residentes de las fiestas de Berlín Herrensauna o las de Nueva York GHE20G0TH1K, con su fundadora Venus X, las relecturas del UK garage de Conducta, el drum’n’bass de Critical Soundsystem o el future grime de Manara son, entre muchas otras, algunas de las propuestas de baile futurista que se suman al programa.

Estos nombres se suman a los ya previamente anunciados como The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Princess Nokia, Channel Tres, Serpentwithfeet, Joy Orbison, AJ Tracey, Polo & Pan, Richie Hawtin, Dj Marcelle/Another Nice Mess, Eris Drew B2B Octo Octa, DJ Python, Skee Mask, Morad o Ms Nina y muchos otros que se anunciarán próximamente.

Las entradas y ccreditaciones para Sónar Barcelona 2022 ya están disponibles exclusivamente en DICE.

Sónar, también en Lisboa y Estambul

Tras la fecha ya anunciada de Sónar Istanbul para este 2 de octubre de 2021, Sónar Lisboa será la próxima cita internacional del festival, los días 8, 9 y 10 de abril de 2022, con un programa musical y audiovisual, en formato de día y noche distribuido por cinco espacios de la ciudad. Muy pronto se anunciará la programación de ambos festivales.