Seguimos con las malas noticias en relación a la música en directo. El festival valenciano 4ever Fest ha emitido un comunicado cancelando su tercera edición, que tenía previsto celebrarse los días 25 y 26 de junio en la capital valenciana.

Después de, obviamente, cancelar su edición de 2020 han tomado está decisión porque “la tercera edición del festival 4ever Valencia Fest 2021 no podrá celebrarse ni en las condiciones que deseábamos” según dice su comunicado oficial en su página web.

“Como otros festivales pensamos que la mejor solución es pasar página este año y seguir trabajando con responsabilidad para poder ofrecer a nuestro público la tercera edición del 4ever Valencia Fest en 2022” continúa el comunicado que han publicado en su web y sus redes sociales.

Para su edición de 2020 habían confirmado a artistas de la talla de OMD, The Stranglers, Wilco o Madness. Debido al inicio de la pandemia cancelaron su edición de 2020 pero mantuvieron a OMD y Madness para la edición de 2021. Pero no ha podido ser, la situación de la pandemia prevista para este verano no favorece las condiciones necesarias para hacer festivales en las condiciones de la antigua normalidad.

Seguramente no sea el último. Las condiciones actualmente no permiten realizar concentraciones de gente de ese calibre. Este verano se realizaran festivales con las medidas de seguridad establecidas, como se realizaron el verano pasado.

Un festival que en sus dos ediciones ha traído muchas bandas y artistas de gran renombre. Como, por ejemplo, Keane y Los Planetas en 2019 o Simple Minds y The Jesus and Mary Chain en 2018.

Una verdadera lástima, que nos deja más lejos de volver a disfrutar la música en directo como se merece.

