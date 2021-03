AMFest 2021 suma nuevos nombres con Toundra como principal atractivo

Ya hay fechas para AMFest 2021, que si la situación sanitaria lo permite, se celebrará entre los días 7 y 9 de octubre con Toundra como gran atractivo de las nuevas incorporaciones al cartel y que han confirmado a través de su canal de Twitch, que se convirtió en la 5ª emisión de música más vista del momento

Repasemos los nuevos nombres que formarán parte de su cartel. En primer lugar, poco queda decir sobre Toundra que no sepamos ya. Desde sus inicios allá por 2007, la banda madrileña no ha parado de componer, grabar y girar hasta situarse en el podium del rock instrumental a nivel europeo, mínimo. Y ojo, que la organización deja caer que AMFest 2021 será escenario de algo especial.

Desde su nacimiento, Oranssi Pazuzu nunca se ha conformado con quedarse con una fórmula. Cada disco ha visto a la banda expandirse sobre su encarnación anterior y luego, como una supernova, explotarla y transformarla de nuevo en algo reconocible pero completamente nuevo. Los fineses aterrizarán en AMFest con Mestarin kynsi su último trabajo y desde luego, habiéndose convertido en uno de los mayores reclamos del género actualmente en Europa.

¿Crust? ¿Hardcore? ¿Metal? ¿Lírica existencialista del S.XX? Svalbard consiguen mezclar y a la vez huir de todo tipo de etiquetas y cánones para demostrar, durante sus tres álbumes y numerosos EP’s, que los de Bristol no dejan de sorprender a todo aquel que se sumerja tanto en su discografía como en sus directos. Toda una delicia sonora.

A lo largo de su carrera el duo BALA han bebido directamente de la música que más les inspira, pero durante el proceso también han creado algo brillantemente nuevo: su próximo nuevo álbum, Maleza, que da forma al futuro del rock/metal alternativo. Han pasado sólo 6 años desde que salió su primer álbum, Human Flesh, pero no han parado de girar en lugares como Japón, UK o Australia.

It It Anita son decibelios altos, derroche de energía, brutalidad pero a la vez sutileza y atisbos de sus emociones más profundas. Algo así como poner en una batidora a Fugazi, Metz, At The Drive In, Mogwai o Sonic Youth. Grandes nombres que no hacen sombra a la banda belga gracias a sus dos brillantes discos Agaiin (2016), el reciente Laurent y sus incendiarios directos.

Doblecapa, o lo que es lo mismo, Arianne y Mario empezaron casi por casualidad, ensayando en Buen Mambo, el estudio que Mario montó desde la primera piedra con su padre. Descubrieron que gracias a la música podían escapar en momentos de extrema necesidad. Unos pocos años después, su cigarbox y batería atronaban en los Electrical Audio Studios de Chicago, donde grabaron su último álbum, La Felpa, con Steve Albini.

Si quieres hacerte con tu abono, puedes comprarlo a través del siguiente enlace.