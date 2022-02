BBK Bilbao Music Legends Fest 2022 completa el cartel de su quinta edición

BBK Bilbao Music Legends Fest anuncia el cartel completo para esta quinta edición, primera en Bilbao, con la confirmación de Alan Parsons Live Project como segundo cabeza de cartel.

Alan Parsons, legendario icono de la música y maestro del rock progresivo, ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros muchos artistas, ganador de 1 Grammy, 13 nominaciones a los mismos, infinidad de múltiples premios y galardones, con casi 70 discos a sus espaldas, trae el Alan Parsons Live Project al Legends.

Al anuncio de Alan Parsons, se unen las legendarias londinenses, abanderadas del hard rock y el heavy metal, Girlschool, el gran bluesman estadounidense Walter Trout, que podría considerarse el mejor guitarrista de blues-rock del mundo todavía en activo, la británica, de orígenes jamaicanos, una de las nuevas divas del soul, Shirley Davis y su banda The Silverbacks, la mallorquina Maika Makovski, con su último y magnífico trabajo, “MKMK”, grabado en EEUU, rock en su máxima esencia y directo electrizante, la cantante y compositora vasca Anari, a la que se ha comparado con artistas como PJ Harvey o Cat Power y el artista bilbaíno Mikel Renteria & Walk On Project Band. Estos artistas se suman a los ya anunciados Status Quo, Hawkwind y Paul Carrack.

El festival que se celebrará los días 24 y 25 de junio en el Bilbao Arena, saca hoy a la venta las entradas de día a 55€ (+gastos) y mantiene el bono de 2 días a 90€ (+gastos).

Las entradas de día y bonos de 2 días para el BBK Bilbao Music Legends Fest, se podrán adquirir en Kutxabank y en la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com.

