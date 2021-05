Bilbao BBK Live también se aplaza hasta 2022

Desafortunadamente, no habrá Bilbao BBK Live este verano. La organización ha anunciado la decisión en un comunicado que os dejamos a continuación, a la vez que prometen anunciar el cartel para 2022 antes del 8 de julio.

“Antes de nada, queremos agradecer a todos la paciencia y resiliencia en estos complicados momentos en los que nos sentimos más arropados que nunca. Como ya os imaginaréis, Bilbao BBK Live no se podrá celebrar en la fecha y forma programada. Tendremos que esperar un poco más y aplazar el deseado reencuentro a 2022.



No son todo malas noticias. Antes del 8 de julio, fecha en la que se debería celebrar el festival, anunciaremos los nombres que formarán parte de Bilbao BBK Live 2022 y, además, detallaremos el proceso de devolución de las entradas.



Os agradecemos la paciencia y compartimos con todos vosotros el sentimiento de frustración por no poder celebrar el festival un año más. Solo podemos pensar en lo increíble que será el reencuentro tras tan larga ausencia y os garantizamos que la espera merecerá la pena. Volveremos con más ganas que nunca de disfrutar y celebrar la música en directo”.