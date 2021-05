Canela Party se aplaza a 2022, pero anuncia edición especial por Halloween

La Víspera de Todos los Santos, Noche de los Muertos, el Samhain o, popularmente, Halloween en el mundo anglosajón, es la noche perfecta para exorcizar nuestros fantasmas personales y hacer desaparecer en la hoguera todos los sinsabores sufridos durante el último año. Desde luego, esa idea es la que parece que ha pasado por la cabeza de los organizadores de Canela Party, que este año hará una edición especial en la noche del 31 de octubre.

Y si podemos hacerlo vestidos con todos esos disfraces geniales que se quedaron aparcados mientras estábamos confinados, enterrados en confeti y disfrutando con un cartel terroríficamente divertido, mucho mejor. Sleaford Mods, Califato ¾, Mujeres, Melenas, La Trinidad y No Picky harán levantarse a los esqueletos de sus tumbas y bailar como se merece el fin de los malos tiempos.

¿Estás preparado para lo que se avecina el próximo 31 de octubre en la “Plaza de Pogos” de Torremolinos? ¿Empiezas a sentir miedo? ¡Sabe a veneno pero es canela! ¿O no era así? No importa, póngame el doble.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 21 de Mayo a las 11 AM aquí. Evidentemente, habrá aforo limitado y el primer cupo tendrá un precio de 40€ +GG.

¿Y qué pasa con Canela Party 2021?

Desgraciadamente, después de sopesar todos y cada uno de los escenarios posibles, se aplaza la 14ª edición del CanelaParty a 2022, cuta nuevas fechas serán 24, 25, 26 y 27 de agosto 2022.

A pesar de las noticias optimistas con todos los avances en la campaña de vacunación y en el descenso de los contagios, a día de hoy no podemos garantizar una edición como antaño. Un CanelaParty a medio gas no tiene sentido. No obstante, parece que en 2022 sí que podremos disfrutar de una edición plena y resarcirnos de estos años de parón. Preparaos porque va a ser épico.

¿Qué pasa con los abonos adquiridos? Pues, como el año pasado, hay dos opciones:

1- Mantener los abonos hasta 2022. Como dice la organización, “si vuestras circunstancias lo permiten, nosotros os lo agradeceríamos de corazón, porque así estáis manteniéndonos a flote hasta que podamos celebrar el CanelaParty 2022“. Además, así obtendréis descuentos y ventajas que se sumarán a las que ya anunciamos el año pasado.

2- Devolver los abonos. Se abrirá un plazo de devoluciones de 14 días en el momento que anuncien el cartel de 2022, más o menos a principios de agosto 2021.