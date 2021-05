Cruïlla Festival 2021 anuncia cinco incorporaciones a su cartel

Unos días después de conocerse los resultados del concierto de Love of Lesbian que demostró la efectividad de las medidas de sanidad tomadas y que permitieron a 5000 asistentes disfrutar con toda seguridad de un concierto sin distancia social, el festival Cruïlla sigue sumando motivos para acudir a su próxima edición que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona al incorporar a cinco nuevos artistas a su cartel.

Los madrileños Izal, el dúo Amaral, Carolina Durante -quienes realizarán uno de sus primeros conciertos desde el inicio de la pandemia- la cantautora Ana Tijoux y Tom Walker acudirán a la cita con sus fans en el marco del festival Cruïlla. En palabras de Jordi Herreruela, director del festival, “Cruïlla se hará con supervisión de los científicos que trabajaron al concierto del San Jordi y en coordinación con todas las administraciones públicas para garantizar la seguridad de todos los asistentes con la ambición de acercar la experiencia a los festivales pre-covid y eliminando la distancia de seguridad“.

Estos artistas se suman a los ya anunciados como Two Door Cinema Club, Editors, Kase.O, Natos y Waor, Morcheeba, Manel, o Dorian, entre muchos otros. Por otro lado, la organización del festival lamenta tener que anunciar que Of Monsters and Men y Perota Chingó han cancelado sus giras lo que afecta a los conciertos previstos en Cruïlla. Recordar que este año Barcelona vivirá dos ediciones de Cruiïlla, el Festival en el Parc del Fòrum y Cruïlla XXS en tres escenarios emblemáticos de la ciudad.

