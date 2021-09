FACYL 2021 presenta su programación con vuelta a la presencialidad

FACYL 2021, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, celebra su decimoséptima edición del 5 al 10 de octubre en Salamanca manteniendo su compromiso con las artes y la cultura contemporánea siempre atento a los cambios culturales y los nuevos paradigmas creativos.

Vuelta a la presencialidad

A diferencia del año pasado, FACYL vuelve a la presencialidad. Toda su programación se celebrará de manera presencial y segura, convencido que la cultura es clave en la reconstrucción del bienestar y la salud emocional de la sociedad. Cerca de una treintena de actividades tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad como el Teatro Liceo, Palacio de Congresos de Castilla y León, Teatro Juan del Enzina, CAEM, Huerto de Calixto y Melibea, Sala de Exposiciones San Eloy y, finalmente, y como importante novedad, la Catedral de Salamanca.

FACYL 2021 presenta una intensa programación en la que la espiritualidad de nuestras tradiciones se encontrará con la creación más contemporánea con artistas de prestigio nacional e internacional. Una programación capaz de sorprender y de transformar nuestra visión del mundo para provocar emociones y encuentros entre innovación y herencia.

Programación del FACYL 2021

FACYL 2021 contará con artistas internacionales como Alessandro Serra, uno de los directores más personales de la escena italiana, que traslada el Macbeth de Shakespeare a la lengua y la cultura sarda, y lo presenta interpretado sólo por hombres a la más pura tradición isabelina en el espectáculo Macbettu; la bailarina y coreógrafa italiana, que ha desarrollado casi toda su carrera como bailarina solista con Pina Bausch, Cristiana Morganti nos presenta su último montaje Jessica and me; los griegos Euripides Laskaridis & OSMOSIS nos proponen Relic, un espectáculo soprendente que aborda temas como el ridículo o la transformación; el grupo vocal francés A Filetta nos propone un concierto en la Catedral de Salamanca, vocal, polifónico, desafiante, audaz y contemporáneo, que bebe de una poderosa tradición oral; el pianista y compositor francés Chassol nos propone Ludi, una película musical inspirada en la novela de Hermann Hesse The Glass Bead Game que articula voces, música, sonidos e imágenes sobre nuevos objetos audiovisuales; y, finalmente, la última creación de Arkadi Zaides (Bielorrusia/Israel/Francia), NECROPOLIS, que plantea cuestiones éticas con respecto a las trágicas muertes de refugiados y migrantes que perdieron la vida en un intento por llegar a Europa, un proyecto basado en la investigación que profundiza en la práctica de la medicina forense para concebir una nueva base de datos virtual que documente los restos de aquellos cuya muerte hasta el día de hoy es en su mayoría desconocida.

Entre los artistas nacionales cabe destacar grandes nombres como Light Years Away de la artista visual Edurne Rubio, que fusiona performances, videos, proyectos sonoros para crear situaciones en las que se produce una tensión entre lo que vemos y lo que no vemos, entre la percepción del presente y la memoria o la imaginación. Y grandes nombres como el asturiano Rodrigo Cuevas, punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total, que, dirigido por Fernando Carmena, nos presenta su propuesta Barbián: Zarzuela Cabaret; los catalanes Maria Arnal i Marcel Bagés vienen a presentar su último y aplaudido trabajo discográfico, CLAMOR, pop mutante en los límites de la emoción que habla de nuestra infinita capacidad de transformación para afrontar los retos de un planeta. Desde el País Vasco llega Iban Urizar con su proyecto Amorante, una de las sorpresas más gratas y emocionantes de los últimos tiempos, una colección de canciones que han supuesto la sobresaliente puesta de largo de su proyecto y que ahora da un paso al frente y se alinea con ese refrescante frente de artistas dispuestos a despojarse de prejuicios y sacar del armario la tradición musical. Tendremos también a la pianista y compositora leonesa Hara Alonso que para este concierto colabora con la artista visual Alba G. Corral, conocida por sus actuaciones audiovisuales en vivo en las que integra codificación y el dibujo en tiempo real.

Mucho más que música

FACYL quiere presentar cada año, en el marco de sus actividades, un caso de éxito internacional que haga visible el papel de los festivales en la vida cultural de las ciudades en el mundo. Este año, como primer invitado tendrá Ars Electronica de Linz, uno de los festivales más influyente de creación contemporánea del mundo. Bajo el nombre de Proyecto Híbrido programará todos los días del Festival, ininterrumpidamente de 11.00 a 20.00h (Sala de Exposiciones San Eloy), una exhibición de la mejor creación digital internacional, acompañada de otra amplia selección de la mejor animación electrónica internacional. Además, y como una producción exclusiva para FACYL, podremos seguir la historia de este centro cultural y festival global a través de cinco sesiones de diálogo con sus protagonistas directos.



Siguiendo con su tarea de crear una comunidad cultural activa y fomentar los encuentros en su Canal Facyl, el Festival organiza diez conversaciones, cinco dentro de la programación de Ars Electronica y cinco más con reputados nombres de la escena cultural. Este año, como novedad, podrán seguirse tanto por streaming como de manera presencial en la Sala de Exposicones San Eloy, bajo previa reserva. Al finalizar el Festival las conversaciones estarán disponibles en Canal Facyl junto con el resto de programación digital del festival. Juan Luis Arsuaga, Yayo Herrero y Brenda Chávez conversarán sobre el papel que tiene la cultura, la ciencia y la tecnología para construir una sociedad sostenible; Jesús Prieto y Marta Peirano nos descubrirán la indeterminación de derechos que tenemos tod@s en el entorno digital; Rodrigo Cuevas y Juana Escudero nos enseñarán como la tradición, la memoria y el mundo rural son una fuente inagotable de creación e innovación; Mario García de Castro, Carlos Alberto Scolari y Mari Luz Congosto conversarán sobre el nuevo ecosistema de la información y el posible fin de los medios tradicionales y qué papel tendrá la cultura en este proceso de transformación. Y finalmente los artistas Alba G. Corral y Daniel Canogar pondrán a nuestra disposición su conocimiento sobre la creación y programación de códigos creativos.

Además, iremos incoporando al Canal FACYL la participación de destacades figuras a nivel comunicativo, como el sociólogo Richard Sennet, el arquitecto Pablo Sendra, la cocinera Elena Lucas o Carlo Petrini, padre del movimiento Slow Food, entre otros.



Completan la programación de esta edición master clases y talleres a cargo de los artistas Hara Alonso, que impartirá un tallersobre Tidal Cycles, un lenguaje para componer secuencias de sonidos, notas y parámetros de forma polifónica, polirítmica o generativa; y Edurne Rubio, que nos hablará sobre su trabajo a través de cómo construir una narración colectiva con el fin de reflexionar sobre contextos sociales y políticos a partir de historias individuales y relativas a lo cotidiano.

Venta de entradas

La entradas salen a la venta el próximo miércoles 22 a través de la web del festival. FACYL está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.