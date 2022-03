Festival: Cala Mijas suma grandes nombres como The Chemical Brothers o Röyksopp al cartel de su primera edición

The Chemical Brothers, Röyksopp, Bomba Estéreo y Róisín Murphy son algunos de los grandes nombres que se suman al festival internacional Cala Mijas.

Un festival imperdible. El cartel de la primera edición de Cala Mijas, que se celebrará el 1, 2 y 3 de septiembre, va cobrando cada vez más forma. Tras la buena acogida internacional y nacional de los 23 nombres previamente anunciados, hoy desvelamos la distribución por días así como nuevos artistas que se suman al festival ya imprescindible en la agenda de este verano.



La jornada inaugural estará liderada por Arctic Monkeys, los reyes indiscutibles del rock británico, con fecha exclusiva en nuestro país. Se unen a la jornada del jueves la innovadora artista pop, compositora y productora Róisín Murphy, el indie-pop de Inhaler, la electrónica ambiental de Bonobo, la espiritualidad del australiano Chet Faker, el polifacético Marc Rebillet, Blossoms y The Lathums. La escena española estará representada por Sen Senra y sus pegadizas melodías, la reina del trap Albany, las guitarras explosivas de Venturi y los parajes sonoros de Uniforms.



Al cartel del viernes se suman más artistas de renombre dentro de la escena electrónica internacional, y es que The Chemical Brothers se unirán a Kraftwerk, tras un impás de 7 años, con su esperadísimo nuevo espectáculo. La longeva unión de Tom Rowlands y Ed Simons también traerá a la Costa del Sol himnos tan consagrados como Galvanize o Hey Boy Hey Girl. El sabor latino llegará de la mano de Bomba Estéreo y la ya previamente anunciada Nathy Peluso. Soulwax, el proyecto paralelo de música de baile de los maestros de los platos 2manyDjs, se suman también al 2 de septiembre así como el dúo formado por Charlotte Adigéry & Bolis Pupul con su álbum debut. Compartirán ese día con la banda de indietrónica Hot Chip y la techno marching band alemana MEUTE. En lo que a artistas nacionales se refiere, dos nuevos nombres de raíces andaluzas muy distintos entre sí: Chico Blanco y Queralt Lahoz que junto a GAZZI, Hnos Munoz y Rusowsky conformarán -por el momento- el segundo día de festival.



El británico frontman Liam Gallagher encabezará la tercera jornada del evento a la que también se añaden los noruegos Röyksopp con su esperada vuelta a los escenarios tras ocho años de (casi) silencio, y los ya confirmados James Blake y Love of Lesbian. Además, la indomable sudafricana afincada en Berlín, Alice Phoebe Lou y la reputada banda de indie-rock León Benavente se unen a esta última jornada del festival en la que acompañarán a El Columpio Asesino, Fuel Fandango, Santa Salut y los malagueños La Trinidad.



En resumen, un cartel donde la pluralidad artística converge con múltiples estilos musicales; todos ellos distribuidos en tres jornadas que continúan completando las piezas de la edición debut de Cala Mijas.

Un festival de grandes dimensiones. El festival internacional Cala Mijas tendrá lugar en el recinto Sonora Mijas, ubicado en la Cala de Mijas a tan solo 15 minutos de la playa. El recinto cuenta con una superficie de 150.000 metros cuadrados para albergar a las 50.000 personas que se esperan cada jornada y contará con 4 escenarios y zonas de hostelería.



Habrá 17.000 plazas de camping disponibles para los asistentes que se repartirán en diferentes áreas próximas al recinto: el Parque de los Olivos, con una capacidad de 2.000 plazas, albergará el glamping, la versión VIP de la acampada donde alojarse con las comodidades de un hotel pero rodeados de naturaleza con precios a partir de los 75€ las 5 noches; y el camping, con precios más económicos, estará ubicado en el Hipódromo de Mijas y contará con una capacidad de 15.000 plazas.



El acceso al festival está garantizado desde diferentes puntos de la península y Andalucía. Viajes organizados en autobús para disfrutar de cuatro días de festival en Mijas y que salen desde Madrid, Valladolid, Cáceres, Valencia, Alicante y Murcia. También desde ciudades de la propia comunidad andaluza, como Sevilla, Almería, Granada o Córdoba. Además, existe la opción de visitar el festival durante una única jornada (ahora con entradas de día a la venta) desde localidades como Estepona, Marbella, Málaga, Benalmadena, Torremolinos, Tarifa, Motril, Almuñécar, Granada y Sevilla. Ya sea porque los últimos días de vacaciones se disfrutan en la Costa del Sol o en el propio festival las ofertas para llegar son numerosas.



La organización está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Mijas en la generación de caminos y senderos para facilitar la movilidad al festival y habilitará tres zonas de aparcamiento para acoger alrededor de 5.000 vehículos y motocicletas.



Los bonos están disponibles a un precio promocional de 130€ hasta el 30 de marzo y las entradas de día saldrán a la venta el viernes 4 de marzo a las 9:00h a un precio de 70€ (jueves) y 60€ (viernes y sábado) en calamijas.com y seetickets.com/es

