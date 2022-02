Festival: Nace Bilbao Bizkaia Rock Day con Metallica y Weezer como cabezas de cartel

Live Nation anuncia hoy Bilbao Bizkaia Rock Day, el evento que cuenta con la colaboración de la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y traerá el próximo 3 de julio a Metallica, Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes al estadio San Mamés.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 24 de febrero a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.es desde 79€ (+ gastos de gestión).

El evento, encabezado por los norteamericanos Metallica, que vuelven por primera vez a Bilbao después de 15 años, aterriza como un homenaje al rock, una fiesta por todo lo alto para celebrar la versatilidad del género reuniendo a artistas de diferentes generaciones y estilos pero unidos por un mismo patrón. Desde el heavy metal de Metallica hasta el pop rock de The Regrettes pasando por el rock alternativo de Weezer, el garage rock de The Hellacopters y el indie rock de Nothing But Thieves.

Metallica añade una nueva fecha a su gira por festivales este verano. La última vez que visitó España, en 2019 con su gira mundial Metallica: Worldwired, la banda batió su propio récord vendiendo en una semana más de 100.000 entradas para sus conciertos en IFEMA Valdebebas (Madrid) y en el Estadi Olimpic Lluis Compayns (Barcelona), convirtiéndose en el tour de Metallica que más entradas ha vendido en nuestro país hasta la fecha. Además, este verano la banda regresa de nuevo a IFEMA para actuar dentro de la programación de Mad Cool el 6 julio, día cuyas entradas están ya agotadas.

El grupo se formó en 1981 cuando el batería Lars Ulrich y el guitarrista y vocalista James Hetfield se unieron convirtiéndose en una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de la historia, vendiendo 110 millones de álbumes alrededor del mundo y tocando para millones de fans alrededor de los siete continentes, literalmente. Han conseguido varios álbumes multi-platino, incluyendo su disco de 1991, ‘Metallica‘ (también llamado The Black Album), con el que vendieron casi 17 millones de copias solo en Estados Unidos, haciéndolo el álbum más vendido de la historia de Soundscan. Metallica también ha conseguido numerosos premios y galardones, incluyendo nueve premios Grammy, dos American Music Awards, y múltiples MTV Video Music Awards, además de figurar en el Rock and Roll Hall of Fame desde 2009. En diciembre de 2013, Metallica hizo historia tras actuar en un concierto excepcional en la Antártida, convirtiéndose en los primeros en tocar en los siete continentes y ganándose el hueco en el libro de Guiness World Records.

Weezer, el grupo liderado por Rivers Cuomo, surgió en Los Angeles en 1992 influenciados por la música de bandas como Pixies, Los Ramones o The Beach Boys convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más interesante del movimiento post-grunge estadounidense. Han publicado trece álbumes desde su fundación, con su último álbum ‘Van Weezer‘ la banda vuelve a las influencias de heavy metal y hard rock.

The Hellacopters, la banda de rock sueca, anunció su disolución tras lanzar su séptimo álbum ‘Head Off‘ en 2007, pero volvían ocho años después, inicialmente para una actuación exclusiva en el festival Sweden Rock para celebrar el 20º aniversario del lanzamiento de su álbum debut, ‘Supershitty To The Max!’ y desde entonces han demostrado ser imparables. Tras un parón de casi una década, el grupo vuelve para presentar su nuevo trabajo ‘Eyes Of Oblivion‘.

Con más de 700.000 álbumes vendidos y superando los 750 millones de reproducciones, Nothing But Thieves se han consolidado gracias a su sonido potente e hipnótico como una de las mejores bandas de rock del panorama actual.

The Regrettes, la formación californiana liderada por Lydia Night, continúan solidificando su reputación gracias a su original propuesta y sus enérgicas actuaciones en directo. El grupo se ganó la aclamación de la crítica con el lanzamiento en 2019 de su segundo LP ‘How Do You Love?’, incluyendo NME que los declaró «verdaderamente imparables». Este verano la banda vuelve a la carretera para presentar su nuevo trabajo.

Este evento será una oportunidad única para disfrutar de una jornada de rock en el estadio más emblemático del País Vasco con grupos de referencia de la escena internacional.

Venta de entradas

Entradas a la venta: el jueves 24 de febrero a las 10h en livenation.es y Ticketmaster.es (+ Red Ticketmaster)

Precio: desde 79€ (+ gastos de gestión)

Política de acceso: menores acompañados de un adulto responsable

