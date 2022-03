Festival: O Son do Camiño 2022 presenta cartel con más de 40 artistas

The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Tiësto, C Tangana, Sebastián Yatra, Rigoberta Bandini, Justice, Jason Derulo, Anuel AA, Editors, Dani Martin, Lola Índigo, Foals, Anne-Marie, Nicki Nicole o Nathy Peluso son algunos de los protagonistas confirmados para O Son Do Camiño 2022.

El festival contará con más de 40 artistas de talla internacional, seleccionando destacados referentes de cada género, tanto en el rock y el indie (Liam Gallagher, Foals o Editors), como en la electrónica (The Chemical Brothers, Tiësto, Justice o Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo, Dani Martin o Rigoberta Bandini) o los sonidos latinos y urbanos (C Tangana, Anuel AA, Jhay Cortez, Duki, Justin Quiles, o Nicki Nicole). Muchos de ellos visitarán por primera vez Galicia, otros lo harán por primera vez con sus espectáculos y escenografía al completo, y otros lo harán siendo de los artistas más escuchados en las plataformas digitales a nivel mundial.

Los artistas gallegos coparán más del 40% de la programación con diferentes estilos y pasando por diversas franjas de edad, entre los que destacan Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego, entre muchos otros. En el resto de nacionales, referentes como La MODA, Lola Indigo, Carolina Durante, Miss Caffeina o Carlos Sadness, serán los encargados de completar el programa más diverso de su historia.

Tras las 100.000 personas congregadas en su última edición, O Son do Camiño seguirá promocionando por todo el mundo la llegada del Xacobeo 2022, dando a conocer la marca Galicia, y a su vez, apoyando empresas locales, la cultura gallega y fomentando el turismo de toda la comunidad.

Los abonos se pondrán a la venta el próximo miércoles a las XXh a través de nuestra página web www.osondocamino.es . Podéis disponer de la guía de compra aquí.

Un O Son Do Camiño con más aforo y más servicios.

Otra de las novedades de O Son Do Camiño 2022 será la ampliación de su aforo, llegando en su tercera edición a más de 100.000 personas. Una ampliación de aforo de su recinto de un veinte por ciento con un recinto más amplio y más cómodo. Un recinto que se presentará por primera vez con un tercer escenario.

Además, para que la experiencia de nuestros asistentes sea tan satisfactoria como en las anteriores ediciones, contaremos con un plan de transportes y un plan de restauración. Contaremos de nuevo con nuestra Zona de Descanso, que en 2022 será para cuatro mil personas.

Un O Son Do Camiño más sostenible.

O Son Do Camiño seguimos impulsando los objetivos de la Agenda 2030 con:

Una recogida selectiva de residuos.

Un Plan de Transportes que fomenta el uso del transporte público.

Un Festival comprometido con la eficiencia energética con generadores e iluminación de última generación mucho menos contaminantes.

La aplicación de un manual de prácticas para los trabajadores y los artistas.

El uso de recursos propios. La gran mayoría de los proveedores serán gallegos.

Una campaña de concienciación por el uso del transporte urbano, la optimización del agua en la zona de descanso y el uso de contenedores de recogida selectiva.

El uso de baños con certificado ambiental

Una política de colaboración con diferentes colectivos y asociaciones.

Un O Son Do Camiño con más igualdad.

O Son Do Camiño 2022 que trabaja por la igualdad a través de medidas como:

Punto violeta para la información, la prevención y la denuncia de cualquier actitud sexista.

Formación en igualdad tanto a trabajadores como al público.

Un organigrama de mujeres en puestos de responsabilidad y dirección en las empresas.

Integración en los Principio Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas con especial hincapié en la mujer.

Un O Son Do Camiño con una mayor inclusión.

En 2022 apostamos de nuevo por la inclusión de nuevo con un Plan de Accesibilidad aplicado en todo el recinto y aledaños para que la gran experiencia de O Son Do Camiño pueda ser disfrutada por todas y todos.

