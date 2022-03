Festival: The Vaccines, Trentemøller, Maria Arnal i Marcel Bagès, entre los artistas que cierran el cartel de WARM UP 2022

WARM UP Estrella de Levante cierra su cartel con diez últimos nombres internacionales y nacionales de altura: The Vaccines, Trentemøller, Maria Arnal i Marcel Bagès, Elyella, Krystal Klear, Pional, Rakky Ripper, Irenegarry, Hoonine y Flash Show djs completan así el cartel de la edición 2022 del festival murciano.

Diez nombres que se unen a los ya confirmados hasta el momento y que conforman uno de los carteles más especiales del festival con grandes nombres tan esperados como Bastille, IZAL, Digitalism, Rigoberta Bandini o Miles Kane, entre muchos otros. Una programación que la organización ya presentó por días hace una semana y que promete llenar de bailes y directos muy atractivos el recinto de la Fica.

El 29 y 30 de abril, WARM UP Estrella de Levante volverá a hacer sonar la música en la ciudad de Murcia. Un festival que inaugura la temporada de primavera y que, tras el éxito de su última edición en formato reducido en octubre de 2021, colocará a Murcia en el mapa de los festivales más importantes del país con gran variedad de sonidos y con un cartel variado y diferente.

The Vaccines presentarán su último álbum «Back in Love City«, su trabajo más visceral y visionario hasta la fecha en el que han apostado por la reinvención introduciendo nuevos sonidos y explorando nuevas ideas. Con 13 temas con los que disfrutar el sábado de los bailes en el recinto de #WARMUP2022.

Otro de los grandes imperdibles de esta edición, el sábado 30 de abril, es Trentemøller. El artista danés presentará «Memoria», un álbum híbrido entre los sonidos más electrónicos que tanto le caracterizan y el dream pop y post punk. Una mezcla de sonidos que le llevan, una vez más, hacia lo orgánico combinado a la perfección con los instrumentales.

El turno de Maria Arnal i Marcel Bagès será el viernes 29. Un dúo absolutamente perfecto repleto de magia y sonidos experimentales que no podía faltar en esta edición. Presentarán «Clamor», reconocido por gran parte de la crítica como mejor disco nacional del año 2021.

Con Elyella en el escenario los bailes y la fiesta del segundo día de festival están más que asegurados. Un tándem perfecto con el que disfrutar de sus temas propios y sus remixes que tanto nos hacen disfrutar de las largas noches de festival.

Krystal Klear -Dec Lennon- llega a Murcia con sus temas disco, house y techno y su mayor lanzamiento hasta la fecha «The Division», un EP de cuatro temas repletos de freestyle y electro. Sin lugar a dudas, su sesión del viernes será la perfecta combinación de sonidos para convertir La Fica en toda una fiesta.

La electrónica sigue presente en el line-up de #WARMUP2022 el sábado 30 con Pional. El músico y productor -colaborador de John Talabot- ha destacado, desde sus inicios, por su personalidad y potencia convirtiéndose en todo un referente y uno de los djs más aclamados.

Rakky Ripper destaca por su talento y su capacidad innata para crear temas inimaginables. La artista granadina -que estará el viernes- empezó con temas trap que fueron evolucionando hasta unos nuevos sonidos más cercanos al hyperpop. También Irenegarry se suma al cartel pero, en este caso, su turno será el sábado. Toda una revolución del indie con influencias pop y r&b que ella misma define como «fresh brit/spanish sound».

Por último, Hoonine y Flash Show son las últimas incorporaciones al cartel del viernes 29 de abril. La primera destaca por su mezcla de electrónica, downtempo, r&b y pop minimalista y los segundos por su capacidad por hacer bailar y disfrutar de una sesión memorable.

De esta manera, el viernes 29 de abril será el turno de Bastille, Digitalism, Fangoria, Lori Meyers, Rigoberta Bandini, Sen Senra, La Femme, Maria Arnal i Marcel Bagès, Cupido, Ginebras, Krystal Klear, Samantha Hudson, Arde Bogotá, Confeti de Odio, Maren, Rakky Ripper, Mavica, Hoonine y Flash Show djs.

El sábado 30 de abril pasarán por los escenarios de WARM UP Estrella de Levante IZAL, Miles Kane, Mura Masa, The Vaccines, Trentemøller, Zahara, Ojete Calor, Alizzz, Georgia, Shinova, Elyella, Pional, Triángulo de Amor Bizarro, La La Love You, Nunatak, Morreo, Pájara Rey, Irenegarry y Yana Zafiro.



Entradas de día ya a la venta

Las entradas de día tanto de viernes como de sábado en la página web oficial del festival y en entradas.com por 35€ solo hasta este domingo a las 23:59h, cuando subirá el precio (o agotar cupo). Los abonos generales y VIP para dos días también están disponibles desde 65€.

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!