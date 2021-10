Florence and The Machine y Queens Of The Stone Age encabezan las nuevas confirmaciones de Mad Cool Festival 2022, que amplía el evento un día más

Festival

Mad Cool Festival

Fechas

6 al 10 de julio de 2022

¿Por qué es noticia?

El festival madrileño ha añadido un quinto día de festival y ha sumado nuevos nombres al impresionante cartel de su nueva edición, que todos esperamos que se celebre en julio de 2022. Entre los nuevos nombres, destacan Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Chvrches, Flume y Natos y Waor, entre otros.

Cartel del Mad Cool Festival 2022

