Mad Cool anuncia su retorno por todo lo alto con un espectacular cartel para 2022

Tras dos años de interrupción por la pandemia, el Mad Cool Festival quiere volver a lo grande en 2022, y para ello ha anunciado el impresionante cartel que tendrá lugar los días 6 y 9 de Julio del año que viene.

Magnífico y repleto de grandes nombres, la acción arrancará el miércoles 6 de julio con Metallica, Twenty One Pilots y Placebo como cabezas de cartel, a los que seguirán el jueves 7 Imagine Dragons y The Killers. Los cabezas de cartel para el fin de semana serán Muse y Faith No More (viernes 7) y Kings of Leon y Pixies (sábado 8).

Además, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice o Yungblud (miércoles 6), Deftones, St Vincent, Foals o Sigrid (jueves 7), Alt-J, The War On Drugs o Parcels (viernes 8) y Royal Blood, Editors, Zara Larsson o León Bridges (sábado 9) completan una impresionante segunda línea para el festival que podéis conocer, junto al resto de nombres, a continuación.