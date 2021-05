Morcheeba vuelve al Mallorca Live seis años después de haber sido su primer cabeza de cartel internacional

Mallorca Live apunta al corazón de sus seguidores más antiguos confirmando a Morcheeba para su ciclo de verano Mallorca Live Summer. La banda inglesa, conocida por ser una de las pioneras del trip hop, actuará en el Antiguo Aquapark de Calvià el domingo 4 de julio, seis años después de haber sido el primer cabeza de cartel internacional del Mallorca Live Festival en su primera edición de 2016.

Morcheeba regresará a la isla para presentar en directo las canciones Blackest Blue (Kartel Music Group, 2021), su décimo álbum de estudio. Las entradas para su concierto ya están disponibles desde 26€ (más gastos de gestión) en See Tickets y la web del festival.

Mallorca Live Summer ya tenía programados los conciertos de Rozalén (18 de junio), Viva Suecia (19 de junio), M-Clan (20 de junio), Sidonie (25 de junio), Iseo & Dodosound (26 de junio), Fuel Fandango (27 de junio), Rels B (2 de julio), Nil Moliner (3 de julio), Iván Ferreiro (8 de julio), Don Patricio (9 de julio), Sopa de Cabra (10 de julio), Depedro (11 de julio), Amaral (16 de julio), Prok (22 de julio), Zahara (23 de julio), Aitana (29 de julio) y Raphael (30 de julio).

Se trata de la segunda confirmación en apenas una semana, ya que Mallorca Live anunció hace tan solo unos días el concierto de Nil Moliner el sábado 3 de julio y la organización promete que todavía quedan más artistas por desvelar.

En cuanto a Morcheeba, se trata de una de las bandas pioneras de la escena musical británica, conocida internacionalmente como abanderados del trip hop y de la electrónica más sugerente. Formada a mediados de los 90 continúa llenando sus shows por todos los rincones del mundo.

En su concierto en Mallorca Live Summer seguro que no faltarán algunos de sus clásicos como The Sea, primer single de su aclamado segundo disco Big Calm (China Records, 1998), o Rome Wasn’t Built in a Day, quizá la canción más conocida de la banda, también primer single de su tercer álbum Fragments of Freedom (China Records, 2000).

Mallorca Live Summer, con la Cultura Segura

El festival sigue apostando por la cultura segura con el aval de los resultados del año pasado: más de 14.000 personas pasaron por alguno de los 40 conciertos y sesiones de DJ de la Summer Edition del festival sin ninguna incidencia ni contagio por Covid-19.

El Antiguo Aquapark de Calvià acogerá una vez más esta cita veraniega con todas las medidas de seguridad: acceso escalonado para evitar aglomeraciones en la entrada, distancias de seguridad en asientos numerados, uso de mascarilla conforme a la actual normativa y con gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes dentro del recinto.

Con este nuevo concierto, Mallorca Live consolida su propuesta musical en directo a lo largo de todo el año con el Summer, un ciclo de verano con conciertos al aire libre con una programación ecléctica abierta a todo tipo de propuestas musicales y para todos los públicos; las Nights, un ciclo de invierno en salas de conciertos; y el Festival, un evento musical de gran formato y varios escenarios en un fin de semana tal y como lo conocíamos que regresará en 2021.