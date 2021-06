NOS Primavera Sound Porto se une a la fiesta y anuncia su cartel para 2022

NOS Primavera Sound Porto también mira ya hacia 2022, el año en que recuperaremos el tiempo perdido. Una semana después de desvelarse el cartel de Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià 2022, la edición portuguesa del festival anuncia el cartel con el que celebrará su 9º aniversario del 9 al 11 de junio de 2022, encabezado por Tame Impala y su psicodelia multicolor, los Gorillaz de Damon Albarn, Nick Cave and the Bad Seeds en una nueva cita con la eternidad, el icono Beck, los resucitados Pavement, Little Simz como nuevo referente del rap británico, la siempre inquieta Kim Gordon y King Krule aullando desde las tinieblas. A falta de algunos nombres que completarán el cartel durante las próximas semanas, son 61 los artistas con sello 100% Primavera Sound que nos acompañarán en el ansiado retorno al Parque da Cidade.

Más allá de la celebración evidente que ya supone reencontrarse con todos los rituales que rodean a un festival, NOS Primavera Sound Porto volverá a ser una conmemoración de la música contemporánea en toda su amplitud con un cartel valiente, ecléctico y transversal, que habla diversas lenguas y suena de múltiples formas. Del soul activista de Jamila Woods al post-hardcore inagotable de Jawbox, del flamenco sanador de María José Llergo al hip hop mutante de Earl Sweatshirt, del funk nómada de Khruangbin al house global de Black Coffee, el regreso a Porto servirá no solo para recuperar el tiempo perdido, sino también para vivir el presente y empezar a vislumbrar el futuro.

Una vez más, agradecemos profundamente el apoyo de nuestro público y de nuestros patrocinadores, NOS, Ayuntamiento de Oporto, SEAT, Super Bock y Via Verde, a la hora de hacer posible una nueva edición del festival.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Empezando por Shellac, cuyo espacio en un cartel de Primavera Sound es innegociable en cualquier parte del mundo, la próxima edición de NOS Primavera Sound Porto supondrá un recorrido intergeneracional para entender el ADN del festival. El camino hasta aquí lo ha marcado la filosofía de proyectos como los incansables Dinosaur Jr., los felizmente reaparecidos Slowdive y los OM de Al Cisneros de Sleep, que pasarán por Porto para reivindicar que en su historia todavía quedan capítulos brillantes por escribir. Estarán secundados por futuros clásicos como el trovador Helado Negro, los riffs soleados de Beach Bunny y Rolling Blackcouts Coastal Fever, DIIV y sus equilibrios entre ruido y melodía, la intensidad de Jehnny Beth, el camaleónico Mura Masa, el dream pop de Penelope Isles o los himnos para corear puño en alto de Pile.

AQUÍ Y AHORA

Pese a conectar directamente con las dos ediciones del festival que no hemos podido tener, la vigencia del cartel está perfectamente asegurada gracias a unos cuantos artistas a los que debemos varios de los mejores discos de lo que llevamos de 2021. C. Tangana se estrenará en el Parque da Cidade coronado como ídolo de la canción en español, Japanese Breakfast sacará brillo a su versión más pop, Dry Cleaning demostrarán que el post-punk aún guarda sorpresas por descubrir, Paloma Mami lucirá su talento para hacer hits siempre a su manera y black midi y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba descargarán sus personales chispazos rock desde Londres y Sevilla respectivamente.

UNIVERSOS POP

Pero… ¿qué es el pop? ¿En qué quedamos? Entiendas el pop de una manera u otra, de forma más clásica o más avanzada, como un espacio seguro o como un laberinto lleno de trampas del que no quieres salir, encontrarás la definición que mejor encaja contigo en NOS Primavera Sound Porto 2022. No es lo mismo la eternamente misteriosa Sky Ferreira que 100 gecs y sus cápsulas venidas del futuro, pero tienen en común al menos una cosa: estarán en el Parque da Cidade. Igual que una Caroline Polachek que hace brillar todo lo que canta, la chica de oro Amaia, la británico-japonesa Rina Sawayama y su fábrica de estribillos perfectos y Bad Gyal, en plena conquista mundial tras publicar Warm Up.

UN CARTEL CON PESO LOCAL

Aunque todo parezca nuevo después de dos años sin festival, hay cosas que no cambian porque no hay motivo para que cambien: como en ediciones anteriores, sobre los escenarios del festival también se hablará portugués en 2022 por la visita desde el otro lado del Atlántico de Arnaldo Antunes, historia viva de la música brasileña, o por representantes de la escena lusa como Pedro Mafama y su nuevo folklore, los agitadores Throes + The Shine, Montanhas Azuis y su cancionero flotante, Holy Nothing y su groove contagioso, la magnética Rita Vian y David Bruno y su romanticismo a prueba de bombas. Una oferta local que se completa con héroes del panorama clubbing portugués como Nídia, DJ Firmeza, Mvria y Arrogance Arrogance: motivos de sobra para seguir creyendo en la música hecha con acento portugués.

CLUB DE CLUBES

No importa qué tipo de fiesta tengas en la cabeza: podrás reproducirla en el Parque da Cidade a partir de una una programación que pone el acento en la música de baile en todas sus vertientes. La infalible Avalon Emerson, el mago británico Joy Orbison, el techno espumoso de Aurora Halal, el imprevisible back to back que ofrecerán Octo Octa y Eris Drew, el estreno a seis manos de Florentino, Kelman Duran y DJ Python como Sangre Nueva, el conocimiento infinito de DJ Marcelle, Sherelle y sus sesiones a toda velocidad, los ritmos panafricanos de Mina & Bryte, la encarnación como Special Request de Paul Woolford y D. Tiffany y sus sets convertirán el festival en un club de clubes en el que, por supuesto, también habrá hueco para propuestas que miran hacia la pista de baile desde una perspectiva pop como Pabllo Vittar y Georgia.

OPERATIVA DE ENTRADAS

Todas las entradas ya adquiridas para NOS Primavera Sound Porto 2020 y 2021 son válidas para la edición de 2022. Para ello es obligatorio canjear sin coste adicional la entrada de NOS Primavera Sound Porto 2020 o 2021 por una entrada válida para la edición 2022 en el punto de venta en el que se adquirió, desde el 4 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Toda la información sobre este proceso estará disponible en nuestra web.

Los abonos generales y las entradas de día para NOS Primavera Sound Porto 2022 se pondrán a la venta el viernes 4 de junio a las 12:00 a un precio de 140 € (+ gastos) y 60 € (+ gastos) respectivamente en DICE y en los puntos de venta habituales (FNAC, CTT, El Corte Inglés y tiendas NOS). Los abonos VIP estarán a la venta a un precio de 200 € (+ gastos) exclusivamente en DICE y en un número muy limitado, e incluyen pack de bienvenida, descuentos en el consumo dentro de la zona VIP y acceso a zonas con vistas privilegiadas.

Los poseedores de entradas de NOS Primavera Sound Porto 2021 pueden solicitar un reemplazo de su entrada si así lo desean, según indica la legislación actual en Portugal.

Todos aquellos que compraron una entrada para NOS Primavera Sound Porto 2020 y que, lamentablemente, no puedan estar presentes en las fechas de 2022 pueden solicitar la devolución entre el 11 de junio y el 1 de julio a las 23:59, a través de un formulario creado para ese propósito y que estará disponible en nuestra web. Solo se aceptarán solicitudes de devolución de entradas compradas para NOS Primavera Sound Porto 2020 que no hayan sido canjeadas para la edición 2021 o 2022.