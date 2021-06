Este jueves 17 de junio era el día que iban a volver a abrir las puertas de Mendizabala para celebrarse el esperado 20º aniversario del Azkena Rock Festival de Gasteiz. Sin embargo, de nuevo no ha podido ser. Tocará esperar un año más para ver de cerca a la lista de nombres históricos de la música rock que tocarán en los escenarios del certamen vitoriano en su edición especial de tres jornadas.

Los días 16, 17 y 18 de junio de 2022 -a la tercera va la vencida- la fiel marea del Azkena esperará con ansias y dosis de nostalgia aseguradas a que vayan enfilando por la explanada de la capital alavesa artistas con un pasado repleto de éxitos como Patti Smith, Brian Wilson, Suzi Quatro o, una de las novedades respecto a los adelantos de los dos años anteriores, Emmylou Harris.

La veterana cantautora country se suma al Azkena Rock 2022 en lo que será su única parada en España. Admirada por otros ilustres de la música popular como Bob Dylan o Neil Young, Harris repasará una carrera que le ha valido numerosos premios Grammy y colaboraciones con Gram Parsons, The Band, Mark Knopfler o Daniel Lanois, quien produjo Wrecking Ball (1995, Elektra) uno de sus trabajos mejor valorados.

Además, la organización del Azkena recupera también de avances previos el punk noventero de The Offspring como otro de los nombres de peso en el cartel, la vuelta de Social Distortion a territorio nacional en su 40º aniversario como banda, la pegada de Fu Manchu, el rock psicodélico de Black Mountain o el alt country de Drive-By Truckers.

Marcus King, un joven talento apadrinado por Dan Auerbach (The Black Keys); Daniel Romano, con nueve álbumes publicados a lo largo de 2020; el “antihéroe” country y folk Shooter Jennings; el ex-Green On Red Chuck Prophet junto a The Mission Express; el punkabilly de Reverend Horton Heat; y los sonidos metaleros de los locales The Faithless y stoner de Wicked Wizzard completan el listado de primeras confirmaciones del Azkena Rock 2022.