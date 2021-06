O Son de Camiño Perseidas presenta su programación al completo

Entre el próximo 14 de julio y el 8 de agosto se celebrará el festival O Son Do Camiño Perseidas en el que artistas nacionales e internacionales actuarán en directo en O Monte do Gozo de Santiago de Compostela, lo que supone la vuelta de la música en directo a este mítico escenario después del verano en barbecho que supuso el de 2020.

Son Do Camiño Perseidas contará con un total de dieciocho artistas distribuidos en once días, lo que supone una punta de lanza para la reactivación de la cultura y de la industria de la música en Galicia y en todo el país. También es un ejemplo de reactivación turística en la Comunidad Autónoma, algo que sin duda sucederá de manera sobresaliente en el verano de este 2021. Para el desarrollo de los conciertos, la organización del festival contará con cerca de trescientos trabajadores directos.

O Son Do Camiño Perseidas significa pues la vuelta de los conciertos, aquello que el público del festival gallego nos viene demandando desde hace meses. Con un cartel que cuenta con grandes nombres de Galicia, de España y del extranjero, será uno de los mayores atractivos culturales de todo el país este verano. Además, los conciertos contarán con la total garantía de desarrollo en un entorno que contará con todas las medidas de prevención, seguridad y control frente al COVID-19.

Se estima que a esta edición especial de O Son Do Camiño Perseidas asistan un máximo de cinco mil personas por concierto. El recinto estará parcelado en cinco sectores, que al igual que las zonas de trabajo, se han denominado como siete de las históricas entradas a la ciudad desde cada una de las rutas del Camino de Santiago: “Trinidade, “Camiño Francés”, “Faxeira”, “Algalia”, “Mazarelos”, “Atalaia” y “Porta da Pena”.

El festival arrancará el próximo 14 de julio con el concierto de Rozalén. La compositora castellano manchega repasará su amplia trayectoria repleta de éxitos, los cuales la han llevado a ser desde hace más de una década una de las artistas más admiradas en toda España. Junto a ella estará actuando la gallega Guadi Galego.







El colombiano Camilo también acudirá a la cita santiaguesa siendo uno de los artistas internacionales que pasarán por O Monte Do Gozo en 2021. Con éxitos como “Tutú”, “Desconocidos” o “La Boca”, Camilo será el protagonista del festival el próximo 15 de julio. Una noche muy especial que abrirá el músico multi-instrumentista, cantante y compositor gallego Pablo Lesuit.







El 16 de julio será una noche de grandes artistas gallegos ya que el cantautor de Ferrol Andrés Suárez, el músico coruñés Xoel López, que pone la banda sonora a la campaña Xacobeo 21-22, y la cantante lucense Sabela llenarán de talento gallego el escenario de O Son Do Camiño Perseidas.







Vetusta Morla, uno de los grupos más grandes de la Historia de la música de nuestro país, estarán dando una serie de conciertos este verano. Tras poner patas arriba O Monte Do Gozo en su edición de 2019, vuelven a este mítico escenario con su directo apabullante. Junto a ellos estarán Furious Monkey House. Las jóvenes promesas de Pontevedra estarán presentando en directo su último álbum “Love, scum & dust”.







Uno de los violinistas más reputados a nivel mundial, Ara Malikian, también estará en Santiago este verano. El próximo 22 de julio estará en uno de los conciertos pertenecientes a su gira “Petit Garage”.







Los andaluces Beret y David Rees también estarán en una de las citas de sus respectivas giras de este verano. Compartirán escenario el próximo 24 de julio.







Uno de los grupos que más discos han vendido en la historia de nuestro país, Estopa, también estarán en directo en O Son Do Camiño Perseidas. Los hermanos Muñoz actuarán en el festival en un concierto que promete dejar una huella entre los asistentes.







Una de las bandas que más carteles de festivales han encabezado en la última década, Izal, vuelven a Galicia en una de las citas veraniegas de su actual gira. El grupo liderado por Mikel Izal subirá al Monte do Gozo el 30 de julio. Junto a ellos, la cantante y compositora Maren presentará en directo su última referencia “Margaritas y Lavanda”







Si hay un artista mítico con el que la organización quería contar, ese es Raphael. El artista madrileño, con una carrera que supera las cinco décadas, actuará en O Son Do Camiño Perseidas el próximo 1 de agosto con su Gira 60 Aniversario. Un concierto repleto de grandes éxitos que han hecho de Raphael uno de los artistas más exitosos de la música a nivel mundial.







El 7 de agosto será el turno de Loquillo, un artista que ha permanecido treinta años en el panorama de la música de nuestro país sin dejar de sorprender a nadie.







Para cerrar esta primera edición de O Son Do Camiño 2021, el 8 de agosto contarán con el directo de Melendi. El ovetense repasará todos sus grandes éxitos en Santiago como broche final de esta edición tan especial de nuestro festival.







Un total de dieciocho artistas procedentes de Galicia, del resto de España y del extranjero serán, pues, los grandes protagonistas de una edición muy especial de nuestro festival: el O Son Do Camiño Perseidas. La vuelta de la música en directo a O Monte Do Gozo en el verano de 2021.







Las entradas para cada concierto estarán a la venta el próximo 11 de junio a las 10h. en www.osondocamino.es