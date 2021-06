Phoenix redondean el cartel del Primavera Sound 2022

La primera de las sorpresas que faltaban por desvelar del monumental cartel de Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià llega desde Versalles: Phoenix, uno de los grupos que han definido el pop francés de las últimas dos décadas, se suman al festival y actuarán el sábado 11 de junio en el Parc del Fòrum. Thomas Mars, Deck ďArcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai volverán así al festival barcelonés casi diez años después de su anterior visita, en 2013, en la que ofrecieron un show inolvidable que les confirmó como una de las bandas de su generación.

Cualquier aficionado al pop, a cualquier tipo de pop, sabe desde hace unos años que el mejor grupo de este estilo que te puedes esperar en un escenario grande y en prime time de un festival son Phoenix. Son infalibles. Lógico: si es que Too Young, J-Boy, Lisztomania, Trying To Be Cool, If I Ever Feel Better, 1901, Entertainment o Long Distance Call no son canciones hechas para fallar. Son un delicioso reducto de pop entendido a la manera clásica (estructura, desarrollo, estribillo…), y a la vez permeable a las sonoridades y sensibilidades de su tiempo. Si no disparan confeti cuando están sobre el escenario es porque no les hace falta: su repertorio ya es una explosión de color y endorfinas. ¿Pistas de su séptimo disco, que ya están grabando? Permanezcan atentos a su perfil de Instagram.

Las últimas entradas para Weekend 2 de Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià están a la venta en DICE al precio de 245 € (+ gastos). Todas las entradas de Weekend 2 incluyen el acceso a los tres días en el Parc del Fòrum (del 9 al 11 de junio) además de los cuatro días de conciertos de Primavera a la Ciutat (del 5 al 8 de junio) y la fiesta de clausura Brunch -On The Beach (12 de junio).

Las últimas entradas de día para el jueves 9 de junio, el viernes 10 de junio o el sábado 11 de junio también están a la venta en DICE al precio de 110 € (+ gastos).

Las entradas para Weekend 1 y Weekend 1 + Weekend 2, así como las modalidades VIP de todas las entradas, están agotadas.