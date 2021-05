Primavera Sound 2022 ya tiene cartel (¿el mejor de su historia?)

Aunque aún falta más de un año, ya tenemos gran parte del cartel del (doble) Primavera Sound 2022 y, viendo el vídeo de presentación (protagonizado por María José Llergo), uno tiene la sensación que está todo el mundo: The Strokes, Tame Impala, Tyler, The Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National, Beck, Bikini Kill, Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol, Yeah Yeah Yeahs…

Y, ¿cómo caben tantos headliners y artistas en el festival? Tal y como ya anunciaron hace pocos días, el año que viene el Primavera Sound será doble (así se aclaró el misterio del X2 del logo de esta edición). Dos jornadas intensas en el fórum: la primera del 2 al 4 de junio y la segunda del 9 al 11 de junio. Además, entre estos fines de semana, la actividad seguirá con los conciertos del Primavera a la Ciutat y toda la fiesta se cerrará el 12 de junio en la playa. ¡11 días en total de festival!

Aprovechando las mismas palabras del festival: “El cartel de Primavera Sound 2022 no es solo el mejor de nuestra historia. También es el mayor, el más ecléctico, el más impactante, el más estelar. El más Primavera. El que necesita más tiempo para descubrir toda su singularidad“.

Aunque cada fin de semana tendrá su propio cartel, algunos pocos artistas actuarán en ambas ocasiones. Vamos a ver como está repartido de momento el line-up.

PRIMER FIN DE SEMANA (2-4 de junio)

Para esta primera parte del Primavera Sound, la organización ha intentado transportarnos a esas ediciones que no han podido ser (la del 2020 y la del 2021). Para ello, han intentado mantener gran parte de los artistas que ya se habían confirmado. Así, en las primera filas de nombres, tenemos The Strokes, Tyler, The Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith, Beck, Bikini Kill y Nick Cave and the Bad Seeds.

Pero es solo la punta del iceberg, por supuesto. El zoom in ya empieza con la mayoría de nombres del cartel de 2021 que reafirman su presencia junto a algunas sorpresas: Bauhaus, Charli XCX, Disclosure, Maria del Mar Bonet, C. Tangana, Idles, Duki, Dreamcatcher, Beach House, 100 gecs, Caroline Polachek, King Krule, Einstürzende Neubauten, Kacey Musgraves, Bad Gyal, Jawbox, Jamie XX, Sharon Van Etten, Kim Gordon, Brockhampton, Little Simz, Mavis Staples, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fontaines D.C., Dinosaur Jr., Parquet Courts, Slowthai, girl in red, DJ Shadow, Autechre, Stingray 313, Caribou, Paloma Mami, Amaia, Manel, Pabllo Vittar…

Y aún más artistas, ¡pero nos quedamos sin aliento y aún estamos en el primer fin de semana!

SEGUNDO FIN DE SEMANA (9-11 de junio)

En este caso, el Primavera Sound comenta que han intentado crear el cartel con aquellos artistas que nos han acompañado en estos últimos meses o a los que llevan años esperando, como por ejemplo Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs o Interpol. Además, de cabezas de cartel, repetirán del primer fin de semana: The Strokes, Tyler, The Creator, Tame Impala, Gorillaz, Massive Attack y Jorja Smith.

Pero estos últimos no serán los únicos en repetir, ya que también lo harán Charli XCX, C. Tangana, Bad Gyal y King Gizzard & The Lizard Wizard entre otros.

Aún y así, el grueso principal de este segundo fin de semana será inédito: Antònia Font, La Magia del Amor, Big Thief, Jessie Ware, Run The Jewels, M.I.A., Slowdive, Mogwai, Playboi Carti, Cazzu, Khea, Nicki Nicole, Sen Senra, Perfume, Burna Boy, Gilles Peterson, Courtney Barnett, Clairo, Brittany Howard… Y un largo etcétera.

PRIMAVERA A LA CIUTAT (5-8 junio)

Entre los dos fines de semana, por si querías más, podremos disfrutar de hasta 150 conciertos más repartidos entre más de 10 salas de Barcelona, como las dos salas de Apolo, Razzmatazz 1 y 2, Sidecar, Luz de Gas, RED58, Jamboree, La Nau, LAUT, Bóveda y VOL.

Aún falta programación por revelar, pero de momento, Primavera a la Ciutat contará con las actuaciones entre semana de Beck, Jamie xx, Disclosure dj set, Interpol, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Charli XCX, King Gizzard & The Lizard Wizard (actuando una vez por día), 100 gecs, Slowdive, Jawbox, Goldie, Jehnny Beth o Les Savy Fav, además de novedades fuera del cartel de los fines de semana como The Magnetic Fields, Yung Lean, Chet Faker, Sons of Kemet, el show Bad Gyal’s Gogo Club, Iceage, Kero Kero Bonito o Kamaal Williams.

Además, algunos de ellos formarán parte de fiestas temáticas a modo de showcases como los de los sellos PC Music (con Charli XCX, Hannah Diamond, A.G. Cook, EASYFUN y HYD), Year0001 Rift (con Yung Lean, Chariot, Lokey, Torus, Femi, Darkø y Drain Gang (Bladee, Ecco2k, Thaiboy Digital)), 4AD (con Dry Cleaning, Erika de Casier y Maria Somerville), Secretly (con Fenne Lily, Alex Cameron y Jamila Woods), City Slang (con Noga Erez, Los Bitchos, King Hannah, Viktor y Marie Montexier), Brownswood Records (con Gilles Peterson, Secret Night Gang y STR4T4) o Hivern Discs (con John Talabot, Afrikan Sciences, Cucina Povera y Sabla), el colectivo ugandés Nyege Nyege (con MC Yallah & Debmaster, Duma y Jokkoo), El Punto de Yung Beef, Cønjuntø Vacíø, Awesome Tapes From Africa, Maricas o el espectáculo Harlecore que unirá a Danny L Harle con DJ Pastis.

El acceso a todos ellos estará incluido tanto en las entradas para un fin de semana como en las entradas para los dos fines de semana. Además, todos ellos tendrán un 15% de aforo reservado para entradas individuales que se venderán aparte.

BRUNCH -ON THE BEACH (12 de junio)

Como no podía ser de otra forma, el festival acabará por todo lo alto con una fiesta diurna en la playa de Sant Adrià de Besós. En ella podremos disfrutar de las estrellas de la electrónica actual, Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, así como de los dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser y Malika.

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones 2020 y 2021 de Brunch -On The Beach serán válidas para la edición de 2022, y el acceso a la fiesta está incluido en cualquiera de las modalidades de entrada para el festival (ya sea de un fin de semana o de los dos)..

ENTRADAS

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a un fin de semana Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià. El comprador deberá escoger: en el caso de las entradas de fin de semana, entre uno de de los dos fines de semana, y también será posible adquirir un upgrade para poder ir a ambos al precio especial de 195 € (+ gastos).

Las nuevas entradas para Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià en todas sus modalidades saldrán a la venta el martes 1 de junio en DICE. Las entradas a plazos estarán a la venta en Festicket. La entrada para un fin de semana tendrá un precio de 245 € (+ gastos), mientras que la entrada para los dos fines de semana tendrá un precio de 425 € (+ gastos). Las entradas de día tendrán un precio de 110 € (+ gastos).

¡Y AÚN FALTAN ARTISTAS POR CONFIRMAR!