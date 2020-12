Resurrection Fest 2021 anuncia cartel por días con novedades

Con la esperanza de que la pandemia esté controlada para el próximo verano, y para entonces hayamos podido recuperar la normalidad, los festivales siguen trabajando en sus ediciones de 2021 tras el parón que ha supuesto este año. En el caso del Resurrection Fest, tras el anuncio del pasado verano de System of A Down, KoRn y Deftones, ahora presentan el que será el cartel por días, en el que inevitablemente ha habido cambios debido a las modificaciones en las giras de los artistas. Aun así, muchísimas bandas repiten, hay grandes nuevas sorpresas y los artistas que no están, posiblemente puedan estarlo en un futuro próximo.

Además de los cabezas de cartel ya anunciados, se suman los suecos Sabaton como cabezas de la fiesta de presentación del miércoles, en la que traerán todo su arsenal (nunca mejor dicho) y contarán con la mayor producción que nunca han tenido en España. Por su lado, Bullet For My Valentine volverán a España tras 5 años de su último concierto en el festival y presentarán sus últimos trabajos para todos sus fans españoles.

Uno de los referentes del black metal a nivel mundial y banda de culto, Emperor, también estarán por fin en Viveiro, y actuarán en el escenario principal. Opeth repetirá en el cartel, al igual que Heaven Shall Burn, Sepultura o Jinjer. Como novedad en el Main Stage también estarán Rise of the Northstar y Spiritbox, y se confirman a Caliban, Bleed From Within y Serrabulho en la warm-up. Cerrando la programación del escenario principal, estarán de nuevo a Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home, y Deadly Apples.

En los escenarios temáticos contaremos con grandes artistas que visitarán por primera vez este festival o que volverán tras mucho tiempo. En el Ritual Stage actuarán Code Orange, Dark Funeral, Haken, Sylosis, Angelus Apatrida, Vomitory, Neaera, Benighted, Gaerea, o Dead Label.

En el Chaos Stage, escenario de hardcore y punk, disfrutaremos de la fiesta de Reel Big Fish, Madball, Lionheart, Raised Fist, Moscow Death Brigade, Doyle, Employed to Serve, Svalbard, Blowfuse, Free City, y True Mountains, entre otros. Sin duda habrá mucho mosh y bailoteo.

Por último en el Desert, los atronadores Godflesh, el carismático Nergal con su proyecto Me And That Man, el post rock de And So I Watch You From Afar, Elder, Planet of Zeus, The Picturebooks, Celeste, El Altar del Holocausto, Adrift, Regarde Les Hommes Tomber y Chris Masuak con sus Viviero Wave Riders Association también estarán presentes.

Por supuesto, en la programación del año que viene también contarán con todos los artistas nacionales que estaban anunciados el año pasado. Podéis consultar el cartel por días y la lista al completo aquí:

CARTEL POR DÍAS RESURRECTION FEST 2021

RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2021