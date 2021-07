Resurrection Fest volverá con un impresionante cartel en 2022

Resurrection Fest Estrella Galicia 2022 contará con un día completo extra que será gratis para todo el mundo que tenía un abono de 3 o 4 días como premio por guardar sus entradas tanto tiempo y confiar en el festival tras sus obligados aplazamientos.

Además, ya sabemos el cartel del festival para 2022. La mayoría de bandas siguen en el cartel, y disfrutaremos de una cabecera increíble: Avenged Sevenfold (fecha única en España y una de las pocas actuaciones en Europa el año que viene), KoRn (único festival en España), Judas Priest – 50 years (celebrando sus 50 años como uno de los referentes del heavy metal), Deftones y Sabaton (con la mayor producción que han tenido nunca en España), quienes serán los encargados de encabezar los cinco días de festival, junto con otras bandas como Bring Me The Horizon con una gran producción, Rise Against (único festival en España), Bullet For My Valentine u Opeth, que también brillarán con luz propia.

Heaven Shall Burn, Sepultura, Jinjer, Rise of the Northstar, Spiritbox, Caliban, Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home, y Deadly Apples se mantienen en el escenario principal, mientras y se recupera a Crossfaith y se añade a Alien Weaponry. Cerrando la warm-up también tendremos a Bleed From Within y Serrabulho y por último Hamlet, Vita Imana, Skunk D.F., Onza, Free City y Bolu2 Death también actuarán en el escenario principal.

En los escenarios temáticos contaremos con grandes artistas, como siempre. En el Ritual Stage contaremos con Dark Funeral, Decapitated, Bloodbath, Sylosis, Angelus Apatrida, Vomitory, Enforced, Infected Rain, Neaera, Benighted, Master Boot Record, Dead Label, Gaerea o As Everything Unfolds.

En el Chaos Stage, escenario de hardcore y punk, disfrutaremos de Madball, Lionheart, Raised Fist, Knocked Loose, Morning Again, Moscow Death Brigade, Doyle, Employed to Serve, Belvedere, Svalbard, Misconduct, La Armada, Blowfuse, Ruxe Ruxe y True Mountains, entre otros.

Por último, en el Desert, vuelven Amenra con su increíble espectáculo, el carismático Nergal con Me And That Man, And So I Watch You From Afar, Toundra presentando su nuevo disco por todo lo alto, Planet of Zeus, Torche, My Sleeping Karma, The Picturebooks, Celeste, El Altar del Holocausto, Adrift, Regarde Les Hommes Tomber, Frutería Toñi y Chris Masuak con sus Viveiro Wave Riders Association.

A su vez, tendremos casi todos los artistas nacionales del año pasado y alguna nueva incorporación, dejando un cartel increíble tras dos años de ausencia. Podéis consultar nuestra lista al completo a continuación:

Avenged Sevenfold (fecha única en España)

KoRn (único festival en España)



Judas Priest – 50 years



Deftones



Sabaton



Bring Me The Horizon (único festival en España)



Rise Against (único festival en España)



Opeth



Bullet For My Valentine (único festival en España)



Heaven Shall Burn



Sepultura



Jinjer



Crossfaith



Madball



Dark Funeral



Raised Fist



Amenra



Rise of the Northstar



Bloodbath



Decapitated



Me And That Man



Lionheart



Sylosis



Knocked Loose



Toundra



Angelus Apatrida



Alien Weaponry



Caliban



Hamlet



Doyle



Vomitory



Morning Again



Moscow Death Brigade



Spiritbox



Eskimo Callboy



Neaera



Employed To Serve



Dagoba



Beyond The Black



And So I Watch You From Afar



Enforced



Planet of Zeus



Infected Rain



The Picturebooks



Belvedere



Torche



My Sleeping Karma



Dead Label



Our Hollow, Our Home



Master Boot Record



As Everything Unfolds



Serrabulho



Bleed From Within



La Armada



Deadly Apples



Misconduct



Svalbard



Benighted



Celeste



Blowfuse



El Altar del Holocausto



Regarde Les Hommes Tomber



Gaerea



Skunk D.F.



Ruxe Ruxe



Vita Imana



Onza



True Mountains



Adrift



Free City



Numen



Skontra



Aphonnic



Thirteen Bled Promises



Sound of Silence



Chris Masuak & The Viveiro Wave Riders Association



Willis Drummond



Frutería Toñi



Blaze Out



Lèpoka



Bloodhunter



Bolu2 Death



Golpe Radikal



Bonecarver



The Broken Horizon



Graveyard



Eon



Mind Driller



Mosh



Green Desert Water



Fuzz Forward



Totengott



Bourbon



Acid Proyect



Broken Lingerie



Sharon Stoner



Kids of Rage



The Dry Mouths



We Exist Even Dead



Elephant Riders



Kaleikia



Grima



Machina



Arsian



Wasted Wiltons



Turbo Kraks



Blaze The Trail



Leaving Mars



Me Fritos & The Gimme Cheetos



Seek ‘Em All



Bulls On Parade



Banderanegra DJs



+3 Band Contest

Sobre las entradas, las que han sido guardadas del año pasado son automáticamente válidas para 2022. El lunes que viene, 12 de julio, a las 12:00 del mediodía, se sacarán nuevos abonos y entradas que han quedado tras las devoluciones del año pasado, las cuales fueron muy pocas.