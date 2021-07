Rigoberta Bandini inagurará la Terraza de Oh, See! Málaga

Rigoberta Bandini, Ladilla Rusa y We Are Not Djs serán los protagonistas de la Jornada Inaugural previa a LA TERRAZA de Oh, See! Málaga. Se celebrará el miércoles 1 de septiembre en el mismo recinto: el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. La Jornada Inaugural contará con un aforo exclusivo y será el pistoletazo de salida a cuatro días de música en directo.

Cada jornada de LA TERRAZA de Oh, See! Málaga es independiente de las otras; es decir, cada día cuenta con su propia entrada sin posibilidad de comprar un abono para las cuatro jornadas. El jueves 3 de septiembre cuenta ya con más del 90% de entradas vendidas para ver los directos de Vetusta Morla y Ale Acosta Dj Set (Fuel Fandango). Además, el viernes 3 y el sábado 4 de septiembre rozan el 80% de entradas vendidas con los conciertos de Dorian, Rufus T. Firefly, Veintiuno, Putochinomaricón Dj set y Nita DeFrame; y Viva Suecia, Carlos Sadness, Los Punsetes, Arde Bogotá, MondoSonoro Djs y Nita Deframe, respectivamente.

Las entradas para esta jornada inaugural saldrán a la venta este viernes 9 de julio a las 12.00 horas desde tickbox.es y ohseemalaga.com