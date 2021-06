Sonorama Ribera se traslada a Ibiza para un nuevo festival a principios de octubre

Sonorama Ribera Goes to Ibiza se presenta como una mezcla entre las vacaciones de tu vida y tu festival favorito del año. Nace con la idea de diversificar la marca y seguir buscando alternativas originales y diferentes que a su vez mantengan su esencia.

El festival se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre con Algora, Arde Bogotá, Barry B, Billy Flamingos, Bratty, David Kano, Delaporte, Dinero, ELYELLA, Embusteros, Funambulista, Gara Durán, Ginebras, Joe Crepúsculo, Karavana, Kimberley Tell, Kuve, L.A., La Habitación Roja, Los Secretos, Maren, Marwán, Niños Mutantes, Nunatak, Pin y Pon DJs, Rayden, Shinova, Sidonie, Siloé, Tomasito, Varry Brava, We Are Not DJs, St Woods, Uncle Sal y Comandante Twin.

Los conciertos tendrán lugar entre las 13:00h y las 23:00h y se adaptarán estrictamente a las medidas sanitarias y de seguridad vigentes frente al Covid-19. Los shows serán en formato acústico y semi-eléctrico, Además, la programación ofrecerá distintas actividades culturales (charlas, exposiciones, catas de vino…) que se desarrollarán en los tres hoteles de la isla: Paradiso Art Hotel, Cubanito Ibiza y Romeo’s Ibiza Motel & Diner, los cuales forman parte de Concept Hotel Group. Al poder disfrutar de los conciertos en los mismos hoteles en los que los asistentes se pueden alojar, el festival se convierte en una experiencia lo más cómoda, completa y única posible.

Las entradas saldrán a la venta el 2 de julio a las 12:00h con un pack ‘Hotel + festival’ en el que se podrá escoger el hotel, el tipo de habitación y si la estancia será de 3 o 4 noches: